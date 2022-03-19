"Дітей розстрілюють на блокпостах з батьками": Олена Зеленська зробила емоційну заяву

Олена Зеленська / Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої Ради Церков з проханням, і закликала Верховну Раду стати посередником в організації гуманітарних коридорів.

Перша леді попросила сприяти у допомозі українцям, які тікають від війни.

Олена Зеленська звернулася у ВРЦ як до організації, покликаної проповідувати мир і братство. Вона просить бути голосом тих, хто страждає від війни.

"Донесіть до членів Всесвітньої Ради Церков важливість сповідання справедливості і миру на нашій землі, що йде від віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни і закликом до захисту мирного населення", – зазначила перша леді України.

Зазначимо, з першого дня війни Олена Зеленська працює над гуманітарною підтримкою українців – активно взаємодіє з міжнародними організаціями та першими леді інших країн. Також надає допомогу дітям і матерям.

Олена Зеленська про розстріли дітей окупантами

Перша леді Олена Зеленська пише, що сьогодні вже понад 100 загиблих дітей в Україні.

"Розстріляні на блокпостах разом з батьками, посічені уламками снарядів на рідних дворах, завалені уламками власних будинків, змучені через недоїдання, зневоднення і відсутність медичної допомоги. Вони лежать у тимчасових похованнях у своїх дворах і в братських могилах. Ви повинні знати, що в Україні за ці три тижні з'явилися братські могили", - йдеться в листі першої леді до виконуючого обов'язки генерального секретаря Всесвітньої Ради Церков Іоанна Саукі.

Дружина Володимира Зеленського зізнається, що "навіть рука не піднімається писати такі слова в XXI столітті, а очі відмовляються читати".

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