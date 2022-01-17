У Зеленського поставили на місце Порошенка: повернення перетворив на "істерику" з криками

В ОП поцінили крикливе повернення Петра Порошенка в Україну / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повернення екс-президента Петра Порошенка і влаштовані масові акції біля аеропорту і будівлі Печерського райсуду.

У коментарі Інтерфакс-Україна він зазначив, що виступ Порошенка після повернення із закордонних поїздок в країну перед своїми прихильниками свідчить про його неповагу до процесуальних правил.

"Якщо вже людина поїхала за кордон в терміновому порядку, побачивши поруч з собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини в країну передбачає деякі прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого складного або незвичайного. Але якщо людина перетворює це в якийсь виступ з масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію і неповагу до базових процесуальних правил", - сказав Подоляк.

За його словами, дії Порошенка не мають ні найменшого відношення до реальної політики.

"Навряд чи політики в західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому і пояснює причини того, чому Трансформація України в сучасну і правову державу настільки затягнулася з 1990-х років", - сказав радник глави ОП.

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Повернення Порошенка в Україну

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже більше 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України.

Він також виступив перед будівлею аеропорту перед своїми прихильниками.

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Справа Порошенка

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в Офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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