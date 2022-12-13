Експерт спрогнозував, де в Росії Україні найкраще завдавати удари

Насправді в Росії є велика кількість об'єктів, які слід було б вже давно знищити - саме так вважає Олександр Коваленко.

Експерт спрогнозував, де в Росії Україні найкраще наносити удари / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Україні варто завдавати ударів по декількох категоріях об'єктів в країні-агресорі, Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Насправді в Росії є велика кількість об'єктів, які слід було б вже давно знищити. Але у нас є позиція, що це не ми завдаємо удари. У Росії досить як логістичних вузлів, так і об'єктів військового призначення. Це можуть бути склади з боєприпасами, мастильними матеріалами, командні пункти, пункти управління на території РФ і інші об'єкти. Їх величезна кількість, але якщо сьогодні пріоритет – це стратегічна авіація, то тоді ми можемо говорити і про неї. Чи є у нас така можливість? Це - поки велике питання", - сказав фахівець.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Чиновник вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне паління. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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