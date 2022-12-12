Військовий експерт назвав можливу дату нової ракетної атаки на Україну

Світан зазначає, що якщо навіть Росія вибере весь запас ракет до нуля, на її діях на фронті це ніяк не позначиться.

Роман Світан / Міноборони РФ, скріншот

Військовий експерт і полковник запасу Роман Світан під час чату на Главреді розповів, що Росія може влаштувати до Нового року ракетну атаку.

"Виходячи з циклу підготовки ракет, Росія може через пару тижнів влаштувати таку ж атаку, як 5 грудня, але не більше того. Більше сотні ракет вона не зможе використовувати", - зазначив він.

Світан назвав дві можливі атаки на Україну найближчим часом.

"У 20-х числах грудня Росія може організувати ракетну атаку. А наступна - буде вже після Нового року", - додав він під час чату на Главреді.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Світан зазначає, що якщо навіть Росія вибере весь запас ракет до нуля, тобто повністю знищить свій ракетний потенціал, на її діях на фронті це ніяк не позначиться.

"Тому що в основному росіяни використовують ракети для знищення інфраструктури України. По військових об'єктах ракетами вони не можуть влучати через обмежені технічні можливості, а точніше неможливість визначити військовий об'єкт як такий. Тим більше військові об'єкти у нас постійно мобільні, тому обчислити їх росіяни просто не можуть. Ось Росія і б'є по стаціонарних об'єктах, якими є ті ж електростанції і залізничні розв'язки. Та й то б'є вона тільки по тих об'єктах, які є в Google Map, тобто на картах, які знаходяться у відкритому доступі", - сказав військовий експерт.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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