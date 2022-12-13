"Мир можливий і до усунення Путіна": військовий експерт назвав єдину умову

Україна зможе вийти на кордони 1991 року і повністю деокупувати свої території наприкінці зими чи на початку весни 2023 року, каже полковник Світан.

Щоб повернути усі свої території навіть за президенства в РФ Путіна, Україна має вступити у НАТО/ сайт Кремля, скрін

Україна може деокупувати свої території навіть тоді, коли російський диктатор Володимир Путін залишатиметься на своїй посаді. Але для того, щоб це стало можливо в таких умовах, наша держава повинна бути під "парасолькою" НАТО.

У такому разі росіяни не будуть воювати з НАТО та Україною. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан у чаті на Главреді.

"Мир може наступити і при ньому (Путіні – ред.). Вихід на кордони 1991 року і повна деокупація України відбудуться наприкінці зими або на початку весни 2023 року. Все це може статися і при Путіні, якщо країни НАТО візьмуть нас у своє співтовариство, якщо ми укладемо договори з 30, а, скоріше, на той час уже 32 країнами, і станемо 33 країною Альянсу. Як тільки Україна буде прикрита парасолькою НАТО, росіяни не будуть воювати з нами і Альянсом", – зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, росіяни бояться тільки двох речей – НАТО і кадирівців. Другими Україна навряд чи прикриватиметься, а от піти під крило Північноатлантичного альянсу, щоб захиститися від РФ, вона може.

"Нам закінчити війну при Путіні і домогтися миру можна тільки під парасолькою НАТО. Іншого варіанту немає", – каже військовий експерт.

Раніше Світан зазначав, що після того, як війна закінчиться, з росіянами не варто контактувати упродовж принаймні 100 років. Поведінка росіян, їхнє ставлення до війни і нацизм, який проявляється у бажанні знищити весь український народ, є частиною російського менталітету і генотипу. Щоб росіяни позбулися таких закорінених проблем, повинно змінитися хоча б чотири покоління, і лише потім з ними можливо можна буде нормально контактувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про те, коли може закінчитися війна, розв'язана РФ проти України. На його думку, якщо президент країни-агресора Володимир Путін помре, то війна завершиться, через те, що інституції РФ перестануть працювати.

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