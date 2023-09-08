Експерт розкрив, якими ракетами РФ може атакувати Україну: чи знищить їх ППО

В Україні ППО лише пару місяців тому почала збивати "Кинджали" відбиваючи російські атаки.

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Які ракети відбиває ППО в Україні / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що українська ППО ще пару місяців тому почала збивати "Кинджали" відбиваючи російські атаки.

Як зазначив Рувін в інтерв’ю для ТСН.ua, що у ракети "Кинджал" немає особливої "гіпершвидкості".

"Це звичайна ракета, у якої немає нічого особливого. Є бойова частина, яка здатна пробити певну товщину бетону. Ми знімали з радарів їхню швидкість. Більше, ніж 5 тис. км на годину вона не розвиває, хоча росіяни казали про 10 тис.км. Недарма ж, як була інформація, всіх виробників та проєктантів "Кинджалів" посадили. Можливо, вони купу грошей вкрали", - наголосив експерт.

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Він також додав, що "Калібр", "Іскандер" та "Кинджал" - це однотипні ракети з однотипними двигунами.

"Про "Кинджал" було багато міфів, як і про "другу армію світу". "Калібри" збиваються майже всі, "Кинджали" збиваються майже всі, збиваються завдяки Patriot старої версії", - каже експерт.

Попри це, "нічого кращого" за "Кинджал" у росіян наразі немає. За його словами у росіян є балістичні ракети "Яр", "Сармат". Ракети, які можуть нести ядерні боєприпаси.

"Але я невпевнений, що вони відповідають тому, про що заявлялось щодо них. Сподіваємось, що у росіян вистачить мізків не застосовувати ядерну зброю. Все решта збивається", - наголосив Рувін.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 8 вересня РФ вдарила ракетою по будівлі поліції у Кривому Розі. В результаті російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони перебувають у важкому стані.

Росія вдарила по Україні дронами та балістикою. Вночі 6 вересня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного й наземного базування, а також ударними дронами. ППО знищила 23 повітряні цілі ворога.

У розвідці назвали, куди можуть цілитися окупанти. Юрій Ігнат розповів про те, що окупанти при обстрілі України використовують невелику кількість ракет. Таким чином вони тримають сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

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