Експерт розповів, чому Росія не застосує ядерну зброю

Застосування ядерної зброї невигідне Росії / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Росія навряд чи стане застосовувати ядерну зброю в Україні. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, застосування ядерної зброї - дуже непростий процес, для якого необхідні алгоритми використання, надання розпорядження від президента РФ іншим ланкам (і в якійсь із цих ланок можлива відмова).

"Росія ніколи його не застосує, тому що добре розуміє, що тоді це повністю змінює геополітичну і тактико-стратегічну ситуацію в світі і не виключено, що проти Росії будуть задіяні ті ж важелі", - вважає Коваленко.

І додає, що непомітно застосувати цю зброю неможливо, адже як тільки інформація про використання такої зброї з'являється в кулуарах президента РФ, це відразу стає відомо розвідці США. І якщо йде підготовка до застосування ядерної зброї, це також неможливо зробити непомітно, тому що супутникова система спостереження фіксує це по всій території РФ.

"Росія не може використовувати ядерної зброї, але вона може шантажувати провокаціями на Чорнобильській або на Запорізькій АЕС. Але треба розуміти, що це лише провокації, тому що якщо вибухне Запорізька АЕС - це буде не тільки світова катастрофа, яка торкнеться самої РФ (причому навіть більшою мірою, ніж ЄС або США)", - говорить Коваленко.

І додає, що одна з причин, по якій Росія не стане влаштовувати аварію на ЗАЕС, пов'язана з тим, що у ЗАЕС знаходяться найбільші угруповання найбільш боєздатних підрозділів військ РФ - 5 і 35 загальновійськова армія.

"Хіба вона знищить їх і залишиться без армії? Тим більше, що НАТО на цю провокацію буде відповідати, адже якщо вибух станеться, то Північноатлантичний Альянс з країною-терористом буде відпрацьовувати інший алгоритм тиску - мілітарний", - говорить Коваленко.

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