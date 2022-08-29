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"Організована кривава вистава": Подоляк пояснив, навіщо окупанти обстрілюють Енергодар

29 серпня 2022, 11:02

Російські загарбники хочуть залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини, вважає Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк, обстріл Енергодара
Михайло Подоляк прокоментував обстріл Енергодара / Фото ОПУ, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обстріл російськими окупантами Енергодара Запорізької області "кривавою виставою", мета якої – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини.

"Цинічний та системний обстріл Росією окупованого Енергодара – це організована кривава вистава, мета якої – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України і замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей вбити заради пропагандистської картинки", - написав Подоляк у Twitter.

Обстріл Енергодара

Увечері 28 серпня російські окупанти потужно обстріляли Енергодар у Запорізькій області - під вогонь потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста. У будинках місцями вибило шибки.

Видео дня

Вранці 29 серпня енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що точно відомо про 10 місцевих жителів, які отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара.

Двоє з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - зазначив Орлов.

'Організована кривава вистава': Подоляк пояснив, навіщо окупанти обстрілюють Енергодар
Обстріл Енергодара / скриншот

Як повідомляв Главред, 29 серпня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії направляється на Запорізьку АЕС, яку регулярно обстрілюють російські окупанти. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у себе в Twitter. Він особисто відвідає ЗАЕС.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що обстріли Запорізької атомної електростанції є заздалегідь прорахованими провокаціями. Окупанти обстрілюють територію АЕС з таким розрахунком, щоби пожежа не виникла в небезпечному для них місці. За його словами, у разі несанкціонованого викиду, згідно з прогнозом погоди на 29 серпня, радіоактивна хмара піде на Крим, Ростовську область, Кубань і Кавказ.

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