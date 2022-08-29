'Організована кривава вистава': Подоляк пояснив, навіщо окупанти обстрілюють Енергодар

Михайло Подоляк прокоментував обстріл Енергодара / Фото ОПУ, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обстріл російськими окупантами Енергодара Запорізької області "кривавою виставою", мета якої – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України та замаскувати свої "ядерні" злочини.

"Цинічний та системний обстріл Росією окупованого Енергодара – це організована кривава вистава, мета якої – залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України і замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей вбити заради пропагандистської картинки", - написав Подоляк у Twitter.

Обстріл Енергодара

Увечері 28 серпня російські окупанти потужно обстріляли Енергодар у Запорізькій області - під вогонь потрапили третій і п'ятий мікрорайони міста. У будинках місцями вибило шибки.

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Вранці 29 серпня енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що точно відомо про 10 місцевих жителів, які отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара.

Двоє з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Знищено та пошкоджено щонайменше 20 автомобілів.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - зазначив Орлов.

Обстріл Енергодара / скриншот

Як повідомляв Главред, 29 серпня стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії направляється на Запорізьку АЕС, яку регулярно обстрілюють російські окупанти. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у себе в Twitter. Він особисто відвідає ЗАЕС.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що обстріли Запорізької атомної електростанції є заздалегідь прорахованими провокаціями. Окупанти обстрілюють територію АЕС з таким розрахунком, щоби пожежа не виникла в небезпечному для них місці. За його словами, у разі несанкціонованого викиду, згідно з прогнозом погоди на 29 серпня, радіоактивна хмара піде на Крим, Ростовську область, Кубань і Кавказ.

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