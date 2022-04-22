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У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причину

22 квітня 2022, 19:57

Перед Україною стоїть дуже велика мета-збереження державності, підкреслила Ганна Маляр.

ракета, війна, ЗСУ
Війна з РФ може бути затяжною / Фото facebook.com/kpszsu

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, на скільки може затягнутися війна РФ проти України.

Як підкреслила вона в ході телевізійного марафону, не варто розраховувати на швидку перемогу України над окупантами.

"Тобто це не буде швидка перемога. Чому? Тому що перед нами стоїть дуже велика мета - наша державність, а великі цілі не досягаються ні за три дні, ні за тиждень. Це по-перше. По-друге, у нас нерівні сили. Ми постійно відверто про це говоримо, очевидні речі, що ворог переважає в кількості – його армія – і озброєння", — зазначила вона.

Разом з тим відчутною перевагою України вона назвала те, що ЗСУ – це інтелектуальна армія. Те, що українські командувачі – їх тактика і стратегія – дійсно переважають над російськими підходами в цьому сенсі.

"Але ми потребуємо військової допомоги в сенсі озброєння, перш за все важкого. Тому у великій мірі тривалість цієї війни буде залежати і від інтенсивності і якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку ЗСУ роблять все можливе і неможливе, щоб це все було якомога швидше, але є об'єктивні обставини, які не тільки від нас залежать", — додала Маляр.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Міноборони України Ганна Маляр війна Росії та України
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