У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причину

Перед Україною стоїть дуже велика мета-збереження державності, підкреслила Ганна Маляр.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, на скільки може затягнутися війна РФ проти України.
Як підкреслила вона в ході телевізійного марафону, не варто розраховувати на швидку перемогу України над окупантами.
"Тобто це не буде швидка перемога. Чому? Тому що перед нами стоїть дуже велика мета - наша державність, а великі цілі не досягаються ні за три дні, ні за тиждень. Це по-перше. По-друге, у нас нерівні сили. Ми постійно відверто про це говоримо, очевидні речі, що ворог переважає в кількості – його армія – і озброєння", — зазначила вона.
Разом з тим відчутною перевагою України вона назвала те, що ЗСУ – це інтелектуальна армія. Те, що українські командувачі – їх тактика і стратегія – дійсно переважають над російськими підходами в цьому сенсі.
"Але ми потребуємо військової допомоги в сенсі озброєння, перш за все важкого. Тому у великій мірі тривалість цієї війни буде залежати і від інтенсивності і якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку ЗСУ роблять все можливе і неможливе, щоб це все було якомога швидше, але є об'єктивні обставини, які не тільки від нас залежать", — додала Маляр.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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