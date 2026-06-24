Ексміністра часів Януковича викрили на масштабній схемі: що відомо

Наразі ексміністру повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу.

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Затримано ексміністра часів Януковича / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/SBUkr

Коротко:

На Черкащині викрили схему розкрадання бюджетних коштів

Фігурантом справи став ексміністр часів Януковича

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Черкащині масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених державою на розвиток агропромислового комплексу центрального регіону України. Про це повідомили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, агрокомпанія, одним із власників якої є ексміністр охорони навколишнього природного середовища часів президентства Віктора Януковича, отримала з державного бюджету 5,6 мільйона гривень грантових коштів.

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Гроші виділили на конкретну мету - створення нових ліній з виробництва комбікорму, придбання технологічного обладнання та відкриття нових робочих місць. Однак замість модернізації підприємства власники розділили гроші між собою. А до держорганів подали підроблені звіти - нібито обладнання придбано і штат розширено.

"Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігурантів. Під час обшуків за місцями їх роботи та проживання вилучено комп’ютерну техніку та чорнову документацію із доказами оборудки", - йдеться у повідомленні.

Викрито ексміністра часів Януковича / фото: t.me/SBUkr

Наразі ексміністру, його партнеру по агрокомпанії та їхньому бухгалтеру повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 та 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (співучасть, організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Викрито ексміністра часів Януковича / фото: t.me/SBUkr

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Затримання - останні новини

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині викрили групу людей, яку підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час постачання твердопаливної деревини державним установам.

На Львівщині затримали колишнього депутата та його сина. Вони організували схему незаконного заробітку на військовозобов’язаних, які намагалися уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

У Харкові правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних чоловіків в одному з ліцеїв, де діє підпільна школа. Директор навчального закладу оформляв ухилянтів на посади асистентів вчителів, що дозволяло їм отримувати відстрочку від мобілізації.

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