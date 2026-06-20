Дрова для держустанов за 'схемою': викрито аферу на 1,2 млн грн

Організатори схеми - двоє жителів Дніпропетровщини.

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Схема з продажем дров держустановам / колаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua

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На Тернопільщині викрили схему з постачанням деревини

Дев’ятьом учасникам групи повідомили про підозру

Збитки за чотирма договорами сягнули 1,2 млн грн

На Тернопільщині викрили групу людей, яку підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час постачання твердопаливної деревини державним установам. Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Зазначається, що підозрювані організували шахрайську схему із заволодіння бюджетними коштами під час постачання твердопаливної деревини до закладів освіти та органів місцевого самоврядування.

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"Правоохоронці одночасно провели 50 санкціонованих обшуків і слідчих дій на території 12 областей України. Дев’ятьом особам повідомлено про підозру, вісьмох фігурантів затримано в порядку ст. 615 КПК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організатори схеми - двоє жителів Дніпропетровщини. До протиправної діяльності вони залучили ще сімох осіб. Між учасниками були чітко розподілені ролі: участь у публічних закупівлях, підготовка договорів і товарно-транспортних накладних, організація логістики деревини.

"Для участі в публічних закупівлях учасники групи використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців та укладали через них договори з державними установами на постачання твердопаливної деревини. Надалі лісопродукцію доставляли замовникам у менших обсягах, ніж було зазначено в товарно-транспортних накладних, натомість отримували оплату за повний обсяг товару", - додали в поліції.

Правоохоронці встановили, що лише за чотирма договорами, укладеними в період із січня по квітень 2026 року з державними установами на території Тернопільщини, збитки становлять близько 1,2 млн грн.

За результатами слідчих дій усім дев’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану).

"У порядку ст. 615 КПК України затримано вісьмох фігурантів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна", - підсумували правоохоронці.

Як повідомляв Главред, у Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі та утримував там жінку. Чоловік відмовився відчиняти вхідні двері та поводився агресивно. Його вдалося затримати.

На Тернопільщині правоохоронці ліквідували злочинну групу, учасники якої за 17 тисяч доларів обіцяли оформити фіктивну групу інвалідності, щоб військовозобов’язані чоловіки могли легально виїхати з України.

Також на Тернопільщині псевдоволонтера підозрюють у шахрайському вимаганні чотирьох тисяч доларів у матері зниклого безвісти військовослужбовця на лікування її сина.

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Про джерело: поліція Тернопільської області Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

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