Скарби з дна Каховського водосховища і традиції воєнної України: дивовижна прем’єра "Світу навиворіт. Україна"

Премʼєра довгоочікуваного сезону відбудеться на 1+1 Україна вже незабаром.

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Дмитро Комаров представляє новий проєкт - Світ навиворіт. Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

17 листопада о 19:30 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра дослідницького проєкту Дмитра Комарова "Світ навиворіт. Україна". Це подія, на яку глядачі чекали 13 років. Після десятків відвіданих країн на різних континентах журналіст вперше презентує свій авторський погляд на сучасну Україну.

У "Світ навиворіт. Україна" Дмитро Комаров розкаже про сильних та незламних духом українців з різних міст і регіонів, які, проживаючи драматичні події, не перестають боротись, працювати та відбудовувати нашу державу.

"З 24.02.22 я знімаю тільки в Україні і кожного дня отримую новий привід пишатися українцями і своєю країною. Я маю зафільмувати та задокументувати ще дуже багато. Безліч сюжетів не лежить на поверхні, їх неможливо прогуглити і знайти в інтернеті. Ці теми та фільми народжуються тільки в експедиціях, під час спілкування. Це і є справжній "світ навиворіт" в Україні. Наша країна - унікальна. Далі - буде", - сказав Дмитро.

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У довгоочікуваному сезоні журналіст разом з фермерами та групою розмінування ДСНС буде готувати поля до посівної і дізнається, яка вона – справжня ціна українського хліба в наш час. Він з середини покаже героїчну роботу енергетиків, які підтримували енергосистему України, незважаючи на постійні обстріли.

З першого дня після підриву греблі Каховської ГЕС він був в епіцентрі подій та разом з рятувальниками і волонтерами брав участь в евакуації місцевих жителів із зони затоплення. Камера зафіксувала живі кадри того, як це відбувалось.

У випусках буде й те, за що глядачі так люблять проєкт і до чого звикли за 13 років його існування: давні традиції, незвичайні природні локації, нові відкриття та цікаві експедиції.

Дмитро Комаров дізнається, як зберігають традиції зимових свят у воєнній Україні. Він візьме участь в народному гулянні Маланки та стародавньому обряді.

Будуть у новому проєкті і справжні пошуки скарбів. Разом з археологами журналісту вдалося віднайти давно втрачений історичний артефакт на дні Каховського водосховища. Як це відбувалось і яке його значення для історії України, глядачі побачать вже скоро.

Одним з найбільших ексклюзивів проєкту стане репортаж з найвищої точки монументу "Батьківщина-Мати". Дмитро Комаров не просто зафільмував весь процес від початку проектування та створення гербу, а й з командою будівельників та альпіністів брав участь у його встановленні на щит монументу.

Довгоочікуваний сезон "Світу навиворіт. Україна" вразить глядачів незвичайними експедиціями, історіями простих українців, незвіданими сторінками історії України та відкриттями про нашу країну. Прем’єра вже 17 листопада о 19:30 на 1+1 Україна.

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