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Екіпаж поранений або загинув: ЗСУ знищили унікальний російський "танк-черепаху"

Юрій Берендій
10 квітня 2024, 11:51
Внаслідок артилерійного удару по ангару із російською військовою технікою в Донецьку було знищено модифікацію танку Т-72, яку прозвали "танк-черепаха".
Екіпаж поранений або загинув: ЗСУ знищили унікальний російський 'танк-черепаху'
ЗМІ показали кадри з наслідками удару по російському "танкенштейну" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Українська артилерія змогла знищити чергову модифікацію танка Т-72, який був прозваний "танком-черепахою" або "танкенштейном". Цей танк брав участь в наступі в районі Красногорівки на Донеччині, однак вже наступного дня команда українських безпілотників помітила 51-тонний танк з трьома екіпажами, який переховувався в ангарі в Петровському районі Донецька. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що внаслідок артилерійського удару було знищено не лише цей саморобний танк, але й всю іншу техніку, що була розташована на цьому складі.

"Танк-черепаха, очевидно, був ранньою моделлю Т-72 з саморобним захистом від безпілотників. У той час як багато екіпажів по обидва боки російсько-української війни додають до своїх машин броню, що знищує безпілотники, у вигляді кліток або планок, екіпаж танка "Черепаха" встановив величезний дах, який простягався перед танком", - йдеться у матеріалі.

відео дня

У матеріалі вказується, що стійки, що підтримували дах, обмежували обертання башти на кілька градусів і ускладнювали будь-які спроби маневрувати в лісовій або міській місцевості.

"Тим не менш, "танк-черепаха" витримав свій бойовий дебют у понеділок. Він провів колону бронетехніки крізь український вогонь, щоб висадити піхоту під Красногорівкою, куди росіяни намагаються просунутися в рамках свого зимово-весняного наступу", - повідомили журналісти.

Після висадки піхоти, "танк-черепаха" повернувся до свого ангару, однак за пересуванням цього танку спостерігали українські безпілотники.

У соціальних мережах з'явилося відео, зняте російським солдатом, на якому чітко видно "танк-черепаха" у своєму ангарі.

Дивіться відео з наслідками удару по ангару з російською технікою:

Екіпаж поранений або загинув: ЗСУ знищили унікальний російський 'танк-черепаху'
Скріншот

"Українцям було легко відстежити цей танк до його місця базування, порівняти його з місцем розташування на старому відео, і подати координати українським артилерійським батареям. Побудувавши одну з найдивніших саморобних машин війни, росіяни стали занадто відомими для своєї ж користі. І тепер "танк-черепаха" - це уламки, а його екіпаж, можливо, загинув або поранений", - роблять висновок автори матеріалу.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Ситуація на фронті - новий наступ РФ на Сході України

Через брак бронетехніки, російські окупанти розпочали використовувати так звані "танкенштейни" з піхотою в ході штурмових операцій. Про це повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Як йдетсья у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), українські військові активно вибивають окупантів з позицій на захід від Кремінної Луганської області.

Російські окупанти продовжують наступ українській території, і їхня бойова потужність не вичерпана. Це пояснюється двома факторами. По-перше, ворог використовує стратегічні резерви, які раніше були тримані на випадок надзвичайних ситуацій. По-друге, ворожа армія знайшла слабкі місця в обороні українських сил і ефективно їх використовує. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

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