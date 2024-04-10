"РФ знайшла наше слабке місце": Селезньов назвав 2 причини, чому армія Путіна досі наступає

Окупанти знайшли слабке місце в нашій обороні, і тепер користуються цим для нанесення потужніших ударів, каже військовий експерт.

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Селезньов назвав 2 причини, чому армія Путіна досі наступає/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Російські окупанти продовжують свій наступ в Україні, і їхній наступальний потенціал не вичерпується. Це пов’язано з двома причинами. По-перше, загарбники використовують стратегічні резерви, які "тримали на винятковий випадок", по-друге, ворог знайшов слабке місце в обороні української армії й вміло цим користується.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, повідомляє OBOZ.UA. За його словами, "ситуація певною мірою парадоксальна".

"Ми були впевнені, що на початок чи середину березня наступальний потенціал російської окупаційної армії буде вихолощений. Принаймні саме на цьому акцентував нашу увагу керівник військової розвідки генерал Буданов", – зазначив військовий експерт. відео дня

Щодо другої причини – окупанти зараз активно застосовують фугасні та керовані авіаційні бомби, ФАБи та КАБи. Експерт зазначив, що лише упродовж березня загарбники використали близько 2300 ФАБів і КАБів. Таке колосальне застосування авіабомб свідчить про те, що противник знайшов слабке місце в нашій системі оборони, зазначає Селезньов.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

"Що далі? Я думаю, тенденції будуть визначатися ресурсними можливостями українських Сил оборони. Системи ППО, ракетні та дронові системи, які дозволятимуть нам знищувати ворожі носії ФАБів та КАБів безпосередньо у місцях їх базування, авіаційна компонента, винищувачі F-16, які триматимуть далі від наших кордонів ворожі літаки", – пояснив військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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