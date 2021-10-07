На очах у дружини Залив все кров'ю: під Запоріжжям чоловік чиркнув себе по горлу ножем і помер

Як кажуть співробітники поліції, 24-річний місцевий житель досить сильно зловживав спиртними напоями, а також регулярно приймав наркотичні речовини.
У Запорізькій області 24-річний чоловік наклав на себе руки, перерізавши горло кухонним ножем. Причому він скоїв суїцид на очах у своїх близьких. Про це повідомили представники прес-служби Національної поліції по регіону.
Подія трапилася в селі Солодководне (Розівський район, Запорізька область). До поліції надійшло повідомлення, що чоловік перерізав собі горло. На місці інциденту з'ясувалося, що 24-річний місцевий житель сильно зловживав спиртними напоями, а також, зі слів близьких, приймав наркотичні речовини.
Як розповіла речник запорізької поліції Олена Лебединська, 6 Жовтня 24-річний чоловік часто поводився неадекватно, страждаючи від манії переслідування та нападів психозу.
На очах у цивільної дружини чоловік кухонним ножем полоснув себе по горлу і завадив їй його зупинити. В результаті він і помер від крововтрати.
За фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України з додатковою позначкою "самогубство".
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Нагадаємо, раніше в селі Девладово Дніпропетровської області, недалеко від Кривого Рогу, 28-річний Сергій Федотов намагався вбити свого пасинка.
Він увірвався в будинок своєї колишньої дружини, зв'язав дворічного Мішу і семирічну віку скотчем, а потім перерізав горло хлопчикові.