Сніжана Єгорова потрапила у новий скандал через Путіна і Жириновського

Сніжана Єгорова / Держдума, Reuters, Facebook

Українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова, яка нещодавно потрапила в скандал через підтримку президента Росії Володимира Путіна, тепер знайшла ще одного "улюбленця".

У своїх соцмережах Єгорова рекомендує послухати виступ одіозного депутата Держдуми Володимира Жириновського, в якому він розповідає про закінчення війни в Україні "за допомогою потужної зброї".

Публікацію вона підписала рядками з вірша Федора Тютчева "Розумом Росію не зрозуміти".

"Іноді корисно послухати ВВЖ (Володимира Вольфовича Жириновського - ред.), щоб зрозуміти розумом Росію! І не вимірювати простим аршином...Росію потрібно просто знати! У Росію можна тільки вірити", - написала Єгорова.

Жириновський знаменитий своїми скандальними пропозиціями і пропагандистськими висловлюваннями. Він нерідко поширював фейки щодо України і пропонував за допомогою військової агресії з боку Россі "примусити українців до миру".

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Після таких слів, Єгоровій знову запропонували переїхати жити в РФ.

"Може, тобі переїхати до ВВЖ додому? Там будете разом "вірити в Росію". Навіщо тобі витрачати в Україні свою жовч і ненависть?",- прокоментував один з інтернет-користувачів.

Єгорова підтримала Путіна

Актриса в соцмережах публічно заявила про підтримку Путіна. Вона зазначила, що не вважає політика-окупанта винним у тому, що відбувається на її батьківщині.

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Шанувальники і колеги були шоковані визнанням телеведучої, що призвело до гучного скандалу.

Нагадаємо, дочка Сніжани Єгорової, телеведуча Стася Ровінська прокоментувала важкі стосунки з мамою.

Раніше скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за російський світ". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

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