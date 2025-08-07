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Його заповіт читав Зеленський: на фронті загинув молодий військовий Максим Нагорний

Ангеліна Підвисоцька
7 серпня 2025, 00:57
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Максим Нагорний був сиротою. Він пішов захищати країну та виконував бойові завдання на Покровському напрямку.
Максим Нагорный
На фронті загинув Максим Нагорний / Колаж: Главред, фото: Іванна Карпюк

Що відомо:

  • На фронті загинув 20-річний Максим Нагорний
  • Максим Нагорний був сиротою
  • Володимир Зеленський у залі Ради читав заповіт Максима Нагорного

На фронті загинув молодий український військовий Максим Нагорний, заповіт якого читав президент України Володимир Зеленський у залі Верховної Ради. Йому було всього 20 років. Про це повідомили його наречена Наталя Сюйва і сестра Іванна Карпюк.

Максим Нагорний - що про нього відомо

Максим Нагорний народився у Луцьку 12 серпня 2004 року. У нього була сестра Іванна. Суспільному дівчина розповіла, що їхні батьки загинули. Максим потрапив у дитячий будинок у віці 4 роки, його сестрі тоді було 6 років. Згодом його всиновила названа родина, яка віддала його потім в інтернат.

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Брат і сестра втратили зв'язок і відновили його лише коли почалось повномасштабне вторгнення. Тоді Максим знайшов своїх рідних - сестра та бабусю.

"Ми загубилися на 16 років і почали спілкуватися ми, коли почалася війна. Я його запрошувала до Польщі, але він сказав, що хоче захищати Україну, це був його вибір", — розповіла Іванна.

Максим пішов на війну та захищав країну у складі 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".

Максим Нагорный
На фронті загинув Максим Нагорний / фото: Іванна Карпюк

Заповіт Максима Нагорного

28 червня 2023 року Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді зачитав рядки заповіту Максим Нагорного, які він написав після російського обстрілу.

"Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота. Служить Україні в 14 механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Ось слова Максима: „Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, не згадувати, викреслити з пам’яті, так само як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра?.. Відбудовувати стару систему не треба — створюймо нову й набагато кращу Україну!" Ці слова українського солдата Нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали", — сказав тоді Зеленський.

Загибель Максим Нагорного

Максим Нагорний виконував бойові завдання на Покровському напрямку. У якийсь момент зв'язок із ним обірвався. Його вважали зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що він загинув.

"До останнього вірила. До останнього молилась. До останнього сподівалась, що ти живий… Що ти в полоні… Але дива не сталося. Тепер ти назавжди з нами — в серці, в пам’яті, в кожній сльозі й кожному подиху. Тепер ти — наш Герой. Тепер ти — янгол, що охороняє нас згори", — написала його сестра.

Іванна спершу не могла забрати тіло брата, бо для проведення ДНК-експертизи нібито потрібен був родич чоловічої статі. Однак у Максима не було такого родича, адже він кругла сирота.

Згодом рідні повідомили, що Максима поховають у рідному Луцьку 11 серпня. Прощання з ним відбудеться за день до його Дня народження. Максиму мав виповнитись 21 рік.

Воїни, які віддали життя за Україну - що відомо

Нагадаємо, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали ракетного удару по Гуляйполю на Запоріжжі. У результаті атаки загинули командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич і його заступник Дмитро Романюк.

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