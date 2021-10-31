"Його вбили": нардеп Анна Скороход зробила гучну заяву про загиблого Антона Полякова

Антон Поляков і Анна Скороход / УНІАН

Народний депутат Анна Скороход розповіла про смерть депутата Антона Полякова. Як каже Скороход в програмі Хард з Влащенко, вони з Поляковим були заручені і повинні були розписатися.

"Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а улюблена жінка. Мені дуже неприємна вся ця грязь, яка ллється, лилася, ця брехня, яка поширюється, в тому числі правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою", - заявила Скороход.

Вона різко зазначила, що Антон Поляков був вбитий.

"Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був вбитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь беліберду, яку придумують пан Єнін (Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України - ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх вести під одну гребінку", - сказала нардеп.

За словами Скороход, на тілі народного депутата був слід від задухи.

Реклама

"Я буду повторювати завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося. У мене виникає питання, чому не були заарештовані фігуранти того вечора - таксист і дві людини, які були з Антоном в ресторані", - заявила вона.

Вона також не розуміє, "чому не були проведені токсикологічні експертизи, і взагалі які експертизи були зроблені".

"Наскільки я володію інформацією, ніяких. У мене є питання, чому до сьогоднішнього дня не пояснили борозну на шиї. Там був дуже чіткий слід від задухи. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня і початок 8 жовтня", - сказала вона.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.

читайте такожВ організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину

Пізніше в мережі з'явилося відео з народним депутатом Антоном Поляковим на вечір його смерті. Запис зроблено в ресторані, де політик був у компанії помічника нардепа Анни Скороход Рустама Джамбулатова і громадянина Азербайджану Хатаї Алієва.

Виявилося, що громадянина Азербайджану Хатаї Алієва, з яким Поляков бачився перед смертю, згідно даними сайту Служби безпеки Азербайджану, знаходиться в розшуку.

Крім того, нібито саме Алієв викликав таксі, куди пересадили Полякова.