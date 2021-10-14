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Смерть Антона Полякова: у МВС прокоментували версію про вбивство

14 октября 2021, 11:17

Заступник міністра МВС зазначив, що у відомстві опрацьовують всі версії.

Антон Поляков
Антон Поляков помер 8 жовтня / прес-служба Слуги народу / Facebook

Слідство у справі про смерть народного депутата Антона Полякова на сьогодні не має підстав стверджувати, що смерть мала насильницький характер.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24" висловився про заяву Полякова дворічної давності, в якій політик стверджував, що один з нардепів замовив його кримінальному авторитету, а також інцидент з побиттям Полякова, який мав місце в 2020 році.

"На сьогодні прямих зв'язків тих подій і трагічної події, яка сталася минулого тижня, ми не маємо. Водночас, я ще раз підкреслив - Ми крок за кроком перевіримо ту інформацію, яка могла мати відношення до цієї трагічної події. Ми йдемо вперед, і хотів би підкреслити, що на сьогодні ніяких підстав стверджувати про можливу насильницьку смерть слідство не отримало", — заявив він.

Читайте такжеЗ'явилося відео останніх хвилин життя нардепа ПоляковаЗаступник міністра також зазначив, що у відомстві опрацьовують всі версії, але не можуть "змагатися з народними експертами".

"Ми надзвичайно обережні в словах. Ми з самого початку розглядали і можливість природньої смерті, і смерті внаслідок чийогось зовнішнього отруєння, і смерті внаслідок якоїсь хронічної хвороби. Саме це ми і будемо з'ясовувати... Ми не можемо змагатися з народними експертами, які оголошують свій остаточний вирок ще до моменту завершення буквально першої ж експертизи", — підкреслив Єнін.

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Смерть Антона Полякова

Поляков помер у ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". 11 Жовтня його поховали в Чернігові.

В організмі померлого нардепа Антона Полякова знайшли залишки наркотичного препарату метадон, сказав представник МВС Артем Шевченко.

Співголова депутатської групи "За майбутнє" (в якій перебував покійний Антон Поляков) Тарас Батенко заявив, що сумнівається в природні причини смерті нардепа. Крім того, за його словами, ніяких наркотичних речовин Антон Поляков не вживав.

Автор: Сергій Кущ
viber
МВД Антон Поляков
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