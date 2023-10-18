1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

В момент вибуху 31-річна Катерина перебувала вдома разом з 1,5 річною донечкою Аделіною.

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Деталі удару по Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: Перший Міський. Кривий Ріг, Міноборони РФ, t.me/ermaka2022

У результаті підступного ракетного удару по Дніпропетровщині, який країна-агресорка Росія вчинила 18 жовтня, загинула 31-річна мама двох дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

"Російські терористи сьогодні вбили у Дніпрі (смт Обухівка - ред.) матір двох дівчаток – 13-річної та півторарічної", - написав Лукашук.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в момент вибуху 31-річна Катерина перебувала вдома разом з 1,5 річною донечкою Аделіною. Життя жінки обірвалося на порозі кімнати меншої донечки.

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Старша донька – 13-річна Сніжана – залишилася живою, оскільки в момент ворожої атаки була у школі. Наразі двоє дівчаток перебувають з рідними.

У дітей залишився тато, в момент удару він перебував на роботі. Місцеві жителі розповіли, що батько дівчаток служить у ЗСУ та захищає нашу країну від ворога.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у середу, 18 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по с.Обухівка в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки розбито 8 приватних будинків у житловому секторі. Поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також у ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє – зникли безвісти.

Окрім того, окупанти Росії завдали удару по Харкову. У місті прогримів вибух, після якого з'явилися певні проблеми із електропостачанням. Приліт був в Індустріальному районі міста. Внаслідок удару постраждала 67-річна жінка.

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