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Хто такий "Николаевский Ванек": Кім уперше розповів про цю людину

Ангеліна Підвисоцька
28 березня 2024, 20:08
Віталій Кім заявив, що він особисто співпрацює з тим, хто веде Telegram-канал "Николаевский Ванек".
Віталій Кім
Хто такий "Николаевский Ванек"? / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, скріншот

Telegram-канал "Николаевский Ванек" є одним із найпопулярніших серед українців. Усі стежать за тим, що публікує його адміністратор, а особливо, коли в регіонах оголошено повітряну тривогу. Для багатьох досі залишається таємницею те, хто насправді публікує інформацію на каналі. Були навіть версії, що адміністратор - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він особисто вперше розповів про те, чи правда це. Відео розлетілося в Мережі.

В ефірі проєкту "Хоробрі серця" у Кіма запитали, чи залишає він повідомлення в цьому Telegram-каналі. Очільник Миколаївської ОВА заявив, що він особисто знайомий із тим, хто веде цей канал.

"Уже не можу писати, тому, звісно, зараз читаю і взаємодію з ним. Багато в чому тг-канал змінився, але залишилося одне - той самий режим роботи залишився таким, яким був у перші 8 місяців. Учора ми до третьої ночі моніторили небо, передавали інформацію, але я туди не пишу. Ми просто співпрацюємо. Адміністратор цього тг-каналу - це незалежна людина зі своїми думками", - сказав Кім.

відео дня

Дивіться відео про те, хто веде Telegram-канал "Николаевский Ванек:

Віталій Кім, Миколаївський Ванек
Хто веде канал "Николаевский Ванек" / фото: скріншот

Хто такий Віталій Кім?

Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що в Telegram можуть ввести жорсткі заборони. В Україні пропонують почати контролювати телеграм-канали та їхніх авторів. Олексій Данілов стверджує, що для України вкрай важливим є той факт, що автори, відповідальні за поширення інформації, яка охоплює мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що популярний сьогодні месенджер Telegram реально загрожує безпеці України. Андрій Юсов пояснив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.

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війна в Україні вторгнення Росії Telegram Віталій Кім
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