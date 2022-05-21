"Її ослаблення вигідне всім": експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматках

Експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматках/ ua.depositphotos.com, Главред

Поразки Російської Федерації у війні лише наближають її розпад. А за розвитком подій із зацікавленням спостерігають країни-сусідки РФ, які вже поклали око на частини її територій.

У нинішній ситуації в ослабленні Росії зацікавлені всі, тому що вона загрожує всьому світу. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

Зараз більшість держав світу прагнуть, щоб РФ втратила можливість виготовляти зброю масового ураження і ракети.

Також інші держави зацікавлені у тому, щоб Росія розпалася. Проте вони навмисно не анексуватимуть її території, а підштовхуватимуть її до вигідних для них процесів хитрістю.

"Процес дезінтеграції Росії можливий, коли там почнеться громадянська війна. Я не вірю в те, що якісь країни відкрито займатимуться анексією російських територій. Принаймні зараз, тому що ядерна зброя є ядерна зброя, і ніхто не хоче ризикувати, перевіряючи, працює вона у Росії чи ні", – зазначив експерт.

Коли всередині Росії почнуться процеси, які вестимуть її до дезінтеграції та громадянської війни, і при цьому втрачатиметься здатність центру керувати регіонами, тоді стане можливим "парад суверенітетів", каже експерт.

"Тоді багато країн можуть "допомогти" Росії розсипатися. Але вони будуть це робити обережно. Той же Китай не буде відкрито лізти й анексувати російські території. Навіщо, якщо можна підписати договір із Росією про те, що вона віддає в оренду територію, наприклад, Хабаровського краю на сто років? Начебто Китай нічого не анексував, але де-факто придбав колонію", – зазначає Загородній.

Також можуть стати активними країни, у яких з РФ є спірні території, наприклад, Японія. Проте поки в Росії зберігається центральне керівництво і система управління, цього очікувати не доводиться, каже експерт.

Раніше Загородній зазначив, що реакція Німеччини та Франції на війну в Україні є неоднозначною, оскільки вони завжди займали проросійську позицію з багатьох питань. За його словами, і Німеччина, і Франція були готові здати Україну.

Також раніше повідомлялося, що розвідкою РФ в Україні керує жорстокий спецназівець з українським корінням – перший заступник начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Володимир Алєксєєв. Його ім’я також пов’язують з гучним скандалом щодо отруєння сім'ї Скрипалів.

Читайте також: