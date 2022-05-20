Розвідкою РФ в Україні керує жорстокий спецназівець з українським корінням: що про нього відомо

Розвідкою РФ в Україні керує жорстокий спецназівець з українським корінням Володимир Алєксєєв/ Reuters, ГУР Міноборони України

За військову розвідку Росії в Україні відповідає російський генерал-лейтенант, перший заступник начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Володимир Алєксєєв.

Він є представником дуже специфічної категорії військових розвідників, до того ж він родом з України. Про це розповів журналіст-розслідувач, головний редактор сайту Agentura.ru Андрій Солдатов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, Алєксєєв взагалі не такий, якими уявляють зазвичай військових розвідників. Зокрема, він відзначився своєю жорстокістю.

До роботи у розвідці він починав свою "кар’єру" як спецназівець, перед цим закінчив Рязанське десантне училище, де є факультет спеціальної розвідки, на якому готують офіцерів для спецпідрозділів.

За словами Солдатова, саме такі офіцери спецназу потім стали новим "обличчям ГРУ".

Він розповів, що в Головному розвідувальному управлінні ще за попередника Шойгу – Анатолія Сердюкова – відбулися масштабні скорочення, і вони з ГУР стали просто ГУ – Головним управлінням генерального штабу. І в той час з їхнього підпорядкування вивели бригади спецназу.

Коли ж прийшов Сергій Шойгу, почав повертати усе назад – повернув усі повноваження ГУР і розширив структуру. Тоді вже постало питання, де брати кадри.

Солдатов пояснив, що кадри набрати було важко, тому в структуру почали залучати людей зі спецназу, роблячи ставку на те, що вони "хоч щось розуміють у розвідці".

Володимир Алєксєєв/ Фото: ГУР Міноборони України

Так змінилося обличчя ГУР – почалися жорстокі операції. Алєксєєв був саме з цього покоління, тому зараз також відрізняється такою жорстокістю, каже журналіст.

"І так, власне, обличчя ГРУ почало змінюватися. І після цього ГРУ стало відрізнятися таким авантюризмом, жорстокістю, і пішли всі операції з отруєння Скрипаля і так далі. Ось Алєксєєв – він із цього покоління. Він це добре розуміє. Він сам займався 14-м управлінням ГРУ, яке відповідає за спеціальну розвідку. Його характер – це його уявлення про те, як має діяти військова розвідка", – зазначив Солдатов.

Що відомо про Володимира Алєксєєва

Володимир Алексєєв родом з України – він народився на Вінниччині у 1961 році. Його ім'я пов'язують також з гучним скандалом щодо отруєння сім'ї Скрипалів, яке сталося в 2018-му на території Солсбері (Велика Британія).

Раніше розслідувачі Центру аналізу європейської політики (CEPA) розкрили імена офіцерів, які командують "спецоперацією" в Україні. Алексєєв був серед цих осіб – його назвали відповідальним за розвіддані.

Про те, що Алєксєєв керує розвідкою РФ в Україні, повідомляли і в Головному управлінні розвідки Міноборони України. В ГУР зазначили, що він є генерал-лейтенантом і з 2011 року перебуває на посаді першого заступника начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ.

Читайте також: