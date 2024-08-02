Рух через польсько-український кордон знову ускладниться: в чому причина

За можливості водіям радять скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.

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Рух через польсько-український кордон знову ускладниться / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Найближчим часом рух через перехід Дорогуйськ–Ягодин на польсько-українському кордоні буде суттєво ускладнено. Це пов'язано із ремонтом дорожнього покриття в районі прикордонного переходу на території Польщі. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що завершити реконструкцію прикордонного переходу планують до 14 листопада цього року.

Польські прикордонники також попередили, що до цієї дати водіям вантажівок слід очікувати ускладнень руху та бути готовими до довгих черг на в'їзд до Польщі.

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За можливості водіям радять скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.

Також відомо, що ремонтні роботи на переході Дорогуйськ–Ягодин розпочнуться у понеділок, 5 серпня. Але вже у п'ятницю, 2 серпня, на КПП Дорогуйськ зібралася черга близько 300 вантажівок в напрямку України. Приблизний час очікування у черзі на перетин кордону становив 10-12 годин.

Що відомо про польсько-український кордон? Польсько-український кордон — кордон між Україною та Польщею, що існує формально з моменту набуття незалежності України від Радянського Союзу, тобто від 24 серпня 1991. До 1991 року нинішній польсько-український кордон був частиною польсько-радянського кордону й мав ідентичне розташування. Довжина кордону становить 535 км, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на українсько-польському кордоні - що відомо

Нагадаємо, на початку цього року, поляки блокували українсько-польський кордон та не пропускали українські вантажівки із зерном. Ця ситуація загострила стосунки між країнами.

29 квітня польські протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомили у Державній прикордонній службі.

13 травня Польща призупинила переговори з Україною щодо питання протестів польських фермерів на кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули міністрові аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступникові Маркіяну Дмитрасевичу.

3 червня польські фермери знову говорили про початок нової блокади на кордоні з Україною. Дана блокада тривала до другої половини дня 6 червня.

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