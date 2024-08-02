УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Рух через польсько-український кордон знову ускладниться: в чому причина

Марія Николишин
2 серпня 2024, 20:44
88
За можливості водіям радять скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.
Рух через польсько-український кордон знову ускладниться: в чому причина
Рух через польсько-український кордон знову ускладниться / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Найближчим часом рух через перехід Дорогуйськ–Ягодин на польсько-українському кордоні буде суттєво ускладнено. Це пов'язано із ремонтом дорожнього покриття в районі прикордонного переходу на території Польщі. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що завершити реконструкцію прикордонного переходу планують до 14 листопада цього року.

Польські прикордонники також попередили, що до цієї дати водіям вантажівок слід очікувати ускладнень руху та бути готовими до довгих черг на в'їзд до Польщі.

відео дня

За можливості водіям радять скористуватися іншими пунктами перетину українсько-польського кордону.

Також відомо, що ремонтні роботи на переході Дорогуйськ–Ягодин розпочнуться у понеділок, 5 серпня. Але вже у п'ятницю, 2 серпня, на КПП Дорогуйськ зібралася черга близько 300 вантажівок в напрямку України. Приблизний час очікування у черзі на перетин кордону становив 10-12 годин.

Що відомо про польсько-український кордон?

Польсько-український кордон — кордон між Україною та Польщею, що існує формально з моменту набуття незалежності України від Радянського Союзу, тобто від 24 серпня 1991. До 1991 року нинішній польсько-український кордон був частиною польсько-радянського кордону й мав ідентичне розташування. Довжина кордону становить 535 км, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на українсько-польському кордоні - що відомо

Нагадаємо, на початку цього року, поляки блокували українсько-польський кордон та не пропускали українські вантажівки із зерном. Ця ситуація загострила стосунки між країнами.

29 квітня польські протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомили у Державній прикордонній службі.

13 травня Польща призупинила переговори з Україною щодо питання протестів польських фермерів на кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули міністрові аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступникові Маркіяну Дмитрасевичу.

3 червня польські фермери знову говорили про початок нової блокади на кордоні з Україною. Дана блокада тривала до другої половини дня 6 червня.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі держкордон перетинання кордону новини України
Реклама

Головне за день

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP

21:14 Світ
Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні: Коваленко попередив про небезпеку

Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні: Коваленко попередив про небезпеку

20:37 Україна
На Покровському напрямку йдуть жорсткі бої: Зеленський пообіцяв "посилену відповідь" РФ

На Покровському напрямку йдуть жорсткі бої: Зеленський пообіцяв "посилену відповідь" РФ

19:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дуже сильна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться цей шторм 3129

Дуже сильна магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться цей шторм

110 країн підтримали мирний план Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву 3030

110 країн підтримали "мирний план" Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву

Скандал на ОІ-2024: нищівний удар трансгендера знищив дівчину-боксерку 2511

Скандал на ОІ-2024: нищівний удар "трансгендера" знищив дівчину-боксерку

Росія застосувала під час атаки на Київ «зірковий удар»: що це таке 2460

Росія застосувала під час атаки на Київ "зірковий удар": що це таке

Останні новини

22:04

"Усі знають мене": Трамп здивував причиною, чому не піде на дебати з Гарріс

22:03

Платять високу ціну, але штурмують: РФ має "цікаву" тактику під Покровськом

21:14

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP

20:56

Коли солити картоплю під час варіння: фатальна помилка може угробити стравуВідео

20:53

В ЄС різко відповіли на паніку Угорщини та Словаччини через російську нафту - FT

В Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУВ Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУ
20:44

Рух через польсько-український кордон знову ускладниться: в чому причина

20:37

Росія накопичує ракети для масованого удару в серпні: Коваленко попередив про небезпеку

19:36

На Покровському напрямку йдуть жорсткі бої: Зеленський пообіцяв "посилену відповідь" РФ

19:26

Росіян охопила паніка: Крим може попасти під серйозний удар F-16 - Селезньов

Реклама
19:19

Провокація РФ: Лубінець різко відреагував на обстріл Волновахи

19:10

Як випрямити волосся без випрямляча і фена: жінка розкрила хитрий фокусВідео

19:00

Іран прагне зберегти обличчя: чи чекає Близький Схід велика війнаПогляд

18:44

"Заробляли" до $150 000: на Тернопільщині працівники ТЦК викрадали і били людейФото

18:43

Небезпечно брати: які подарунки не можна приймати від свекрухи

18:32

Який ваш персонаж із "Бріджертонів" за знаком зодіаку: цікаве порівняння

17:38

Пропаганда через піратство: ініціатива "Чисте небо" доповнила список стрімінгових сервісів держави-агресора новости компании

17:34

12-річний Козак Михайлик про популяризацію української культури та історії, відмову від всього російського та недитячі мрії новости компании

17:33

Все по закону: у Молдові відповіли, чи повертатимуть українських чоловіків

17:30

"Park Lane" та Віталій Пенц ошукують клієнтів, незаконно переоформляють квартири та продають їх через підставних осіб – ЗМІ

17:29

Росіяни масово наступають на Макіївку: в 3ОШБр розкрили критичну ситуацію

Реклама
17:19

Напрочуд простий і геніальний спосіб: як почистити барабан пральної машиниВідео

17:17

"Ганьбити чоловіка і себе на весь світ": чоловік путіністки Валерії висловився про розлучення

16:51

РФ стягує нові бригади та техніку на Покровський напрямок - DeepState

16:47

В Україні офіційно з'явилася нова професія: що про неї відомо

16:45

Лише через "Резерв+" неможливо: як з приписним можна оформити бронювання

16:32

"Це серйозні отруйні речовини": еколог шокував наслідками ракетних та дронових ударів

15:55

РФ готується до великого штурму Вовчанська: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію

15:53

Відновлення "Охматдиту": Ляшко відповів, чи скасують скандальний тендер

15:46

У РФ готується заборона Youtube, Google та iOS: які є аналоги?Погляд

15:42

ЗСУ знищили бойовий потенціал РФ: що відбувається на Харківському напрямку

15:39

Марія Яремчук вийшла на зв'язок із шанувальниками - який зараз вигляд має артистка

15:21

Найнебезпечніші хвороби огірків: копійчаний засіб врятує весь урожайВідео

15:18

"Дуже пророчо": стало відомо, що Ігор Тальков знав про Аллу Пугачову

15:16

Як прибрати сильний вапняний наліт в унітазі: зникне за лічені секунди

15:13

Що означає "давати наганяй": мало хто знає справжнє значенняВідео

15:05

Дуже чутлива тема: Гнатов розповів про можливість ротації на передовій

14:45

Окупанти атакували Одесу, в місті прогриміли вибухи: що відомо

14:36

Прогноз погоди на серпень: українців буде "колошматити" вітрами та ураганамиВідео

14:34

Україна повернула тіла 250 загиблих воїнів: деталіФото

13:53

110 країн підтримали "мирний план" Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву

Реклама
13:38

"У нас народиться дитина": Дмитро Монатік поділився щасливою новиною

12:44

Налетять град і дощі з грозами: які області України накриють сильні опади

12:36

Копи знайшли будинок у лісі, яким користувався ймовірний убивця Фаріон: що там знайшли

12:29

Нікіта Пресняков утік із РФ до свого батька-путініста - де він зараз

12:10

Підтримав українізацію: Максим Галкін публічно вступив у перепалку з українським продюсером

11:46

Окупанти готують котел на Донеччині, у ЗСУ є ризик втратити людей – ізраїльський експерт

11:41

Байден передав повідомлення Путіну: що він сказав

10:55

В Україні будуть підвищувати комунальні тарифи для населення: у НБУ видали заяву

10:39

Китайський гороскоп на завтра 3 серпня: Зміям - сварки, Драконам - хвилювання

10:33

Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком: названо терміни

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти