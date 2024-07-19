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Формування "Українського легіону" у Польщі - стали відомі подробиці набору

Степан Гафтко
19 липня 2024, 21:50
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Стало відомо, що Польща не шукатиме самостійно добровольців для участі в "Українському легіоні", набір відбуватиметься на рівні консульств.
Формування 'Українського легіону' у Польщі - стали відомі подробиці набору
Український легіон у Польщі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ВВС

Польща здійснюватиме лише підготовку бійців "Українського легіону", більше ніяких зобов'язань на себе Варшава не брала. Про це заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив в ефірі "Польського радіо".

Він розповів, що Польща здійснюватиме лише підготовку Українського легіону. При цьому жодних інших зобов'язань для Варшави не передбачено.

"Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі (наборі - ред.), тому що не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ", - уточнив Залевський.

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За його словами, бійці, які захочуть вступити до Українськоого легіону повинні зареєструватися у консульстві, адже саме там будуть реєструвати добровольців. При цьому у Польщі пройде базова підготовка, яку організовує польська армія.

Залевський уточнив, що після проходження підготовки у Польщі солдати Українського легіону відправляться в Україну та проходитимуть службу на передовій, захищаючи кордони держави.

Що таке Український легіон у Польщі

Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон із українців, які проживають у країнах Євросоюзу.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

"Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутись туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої родини", - зазначив чиновник.

Польща та її внесок у війну в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польщі потрібні засоби для протистояння потенційній військовій агресії Росії. Варшава схвалила б розміщення на території своєї держави ядерної зброї. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

Раніше союзники обговорили на саміті НАТО у Вашингтоні потенційне збивання російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну.

Також стало відомо, що Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну в разі серйозного прориву російських окупаційних сил на фронті.

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війна в Україні добровольча армія Польща
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