Поляки знайшли нову причину блокування кордону з Україною: що відбулося

Протести польських фермерів майже завершилися, каже міністр сільського господарства Польщі.

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Протести польських фермерів на кордоні / Коллаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

Польща призупинила переговори з Україною щодо питання протестів польських фермерів на кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули міністрові аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступникові Маркіяну Дмитрасевичу.

Відомо, що наступний раунд переговорів мав відбутися 14 травня, однак його скасували, сказав заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.

Він наголосив, що "це питання має бути проясненим" та додав, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються досі, "організовують за політичним замовленням".

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На думку міністра сільського господарства Польщі, ці акції організовують люди, які "звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту".

Протести польський фермерів - останні новини

29 квітня, польські протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомили у Державній прикордонній службі.

Блокування польсько-українського кордону є необгрунтованим заходом, який негативно впливає на економіку та стійкість України у контексті протидії російській збройній агресії. Про це раніше говорив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі у 2014-2022 роках Андрій Дещиця вважає, що блокада кордону поляками шкодить економіці обох країн та позиції Польщі на міжнародній арені.

Хто такий Міхал Колодзейчак? Міхал Колодзейчак — польський фермер, політик, засновник і президент громадсько-політичного руху Agrounia. Депутат польського сейму 10-го скликання. З 2023 року державний секретар у Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі, пише Вікіпедія.

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