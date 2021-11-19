ДТП з Інфініті в Харкові: мати 16-річного підлітка дала перший коментар

Експертиза підтвердила, що за кермом був 16-річний Микола / скріншот

Мати 16-річного винуватця смертельної ДТП Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю з Німеччини. Вона розповіла, кому належить автомобіль Інфініті, за кермом якого був підліток.

Мати хлопця - Марина Дігтяр в ефірі "Говорить Україна" заявила, що ніколи не передавала неповнолітньому синові права керувати машиною. Жінка розповіла, що забрала другий комплект ключів та документи на авто за кордон після того, як її син зупинили за кермом батьківського авто.

Адвокат мами Миколи запевнив, що після смертельної аварії на сім'ю посипалися погрози. Так що мама Миколи залишилася за кордоном заради власної безпеки.

читайте такожМама боїться приїхати, а тато не вакцинований: винуватець ДТП у Харкові не може здати аналіз крові"Я хочу сказати, що б не вирішив суд, ми приймемо будь-яке рішення. Хочу, щоб закон був один для всіх. Пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, викупити сина - це не так. Микола в СІЗО без телефону і будь-якої техніки, більше того, я навіть не можу передати йому кросівки. Ніяких поблажок у нього немає, грошей на це у мене теж немає", - розповіла мати підлітка, додавши, що має намір повернуться в Україну.

Тим часом у прокуратурі Харківської області повідомили, що в момент ДТП за кермом Інфініті був саме Микола Харківський.

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"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля" Інфініті "перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, яка сталася 26 жовтня цього року", - повідомив Дмитро Чубенко в коментарі "РБК Україна".

ДТП у Харкові

27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом асот намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора. В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

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