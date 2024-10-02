Проросійського блогера-провокатора Стахіва з пʼятого разу відправили у СІЗО

Стахіва підозрюють у шахрайстві та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ. 25 вересня у його помешканні провели обшук.

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Стахіва відправили за ґрати / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Проросійського блогера-провокатора Остапа Стахіва у середу, 2 жовтня, відправили у СІЗО без права внесення застави. Про рішення Галицького райсуду Львова повідомляє Суспільне.

У суді Стахів кілька разів подав клопотання про відвід судді, але запит залишили без розгляду, розцінивши його як зловживання права підозрюваним.

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Прокурор наполягав на триманні Стахіва під вартою без права внесення застави через побоювання, що блогер може втекти або знищити докази.

Стахів у залі суду назвав дії правоохоронців "фарсом", а сторону обвинувачення звинуватив в упередженості, передає кореспондент Суспільного.

Запобіжний захід Стахіву у рамках цього кримінального провадження обрали тільки з пʼятого разу.

Хто такий Остап Стахів Остап Стахів називає себе львівським блогером. У "ковідні" часи - перед повномасштабним вторгненням Росії - організовував мітинги антивакцинаторів у Києві та інших містах, поширював дезінформацію про коронавірус і контактував з росіянами. У листопаді 2021 року Стахіву оголосили підозру через "плани повалити конституційний лад". Тоді Стахів спростував у соцмережах офіційну інформацію про коронавірус. Він вийшов із СІЗО під заставу у мільйон гривень.

Остап Стахів - останні новини

Раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела у Службі безпеки повідомила про проведення обшуків у блогера Остапа Стахіва. В Нацполіції зазначили, що він видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Стахів отримав свою першу підозру — правоохоронці інкримінували йому заклики до повалення конституційного ладу. Провокатору тоді вдалося вийти з СІЗО під заставу у мільйон гривень.

Вже під час повномасштабного вторгнення Стахів, будучи під слідством, продовжував різко висловлюватися у бік працівників ТЦК, а згодом організував "журналістські курси", де учив людей провокувати військових на камеру.

Стахів відомий своєю лояльною до росіян позицією. Підтримував дружні звʼязки з уже ліквідованим херсонським колаборантом Кирилом Стрємоусовим.

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