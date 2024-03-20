Дрони змушують Росію "ганяти" кораблі зі зброєю по маршруту у 9 тисяч кілометрів

Українські безпілотники змусили Росію змінити морський маршрут перевезення озброєння. Тепер кораблі окупантів долають 9 тисяч кілометрів замість 2,5 тисячі, зауважують у Defense Express.
Зазначається, що російські кораблі, щоб дістатися Балтійського моря, відтепер прямують через все Середземне море, обходять навколо Європи по Атлантиці. Цей маршрут складає близько 9 тисячі кілометрів.
Свої судна російські окупанти посилюють конвоями, намагаючись убезпечити їх від можливих ударів дронами.
Ще у липні 2023 року, пояснюють аналітики, росіяни просо вантажили озброєння у Новоросійську і плили до Сирії.
У Defense Express наголошують, що ці ж судна можуть не тільки постачати зброю своєму угрупуванню у Сирію, а й вивозити звідти озброєння.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Знищення "Сергія Котова"
5 березня українські війська атакували пʼятьма морськими дронами малий патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" у Криму. Судно, за свідченнями самих окупантів, у цю ніч несло бойове чергування з протиповітряної оборони.
Було ліквідовано 7 членів екіпажу і ще 6 окупантів поранено. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.
Як заявив пізніше спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, на борту знищеного корабля РФ "Сергій Котов" був бойовий-транспортний гвинтокрил "Ка-29".
Вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.
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