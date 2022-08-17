Деревина-партизан: на Херсонщині окупант поліз на дерево знімати синьо-жовту стрічку і зламав його

На Херсонщині окупант поліз на дерево знімати синьо-жовту стрічку і зламав його / Ботанічка, ЛегкоВместе

Російські окупанти вкрай бояться українців і нашу державну символіку. І це навіть іноді допомагає боротися з агресорами і ліквідувати їх. Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що боротьба російських окупантів з українськими символами доходить прямо до абсурду. Інцидент стався в Херсонській області.

За словами Хланя, російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку. Для цього він виліз на дерево. Але відрізнявся зайвою вагою. Тому дерево не витримало великої ваги окупанта. І він негайно впав на землю

Нагадаємо, раніше високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, Збройні сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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