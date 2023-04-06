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Смирнов розповів, навіщо віряни УПЦ МП блокують входи до Києво-Печерської лаври

6 квітня 2023, 04:10
Українська православна церква Московського патріархату намагається створити картинку для західних медіа, зауважив експерт.
Киево-Печерская Лавра
Навіщо віряни УПЦ МП блокують входи до Києво-Печерської лаври? / УНІАН, скріншот

Віряни Української православної церкви Московського патріархату вже кілька днів блокують входи до Києво-Печерської лаври, провокуючи сутички з правоохоронцями та активістами. Доктор історичних наук, професор Національного університету "Острозька академія" Андрій Смирнов в інтерв'ю Главреду розповів, чого вони хочуть домогтися подібними діями.

За його словами, Українська православна церква Московського патріархату намагається викликати емпатію і створити картинку для західних медіа та помісних православних церков, що нібито в Україні є дискримінація УПЦ МП та порушується право на релігійну свободу.

"Хоча насправді українська влада діє винятково в правовому полі та в межах чинного законодавства розірвала договір користування Києво-Печерською Лаврою через суттєві порушення законодавства щодо охорони памʼяток історії та культури", - зауважив Смирнов.

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Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

У день, коли представники УПЦ МП повинні були покинути Києво-Печерську Лавру, 29 березня, віряни та ченці Московського патріархату влаштовали суперечки з правоохоронцями та активістами.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до будинку митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла. Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру митрополиту Павлу.

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