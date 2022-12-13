Додаткові 100 МВт-год: в Україні на максимальну потужність запустили 9 енергоблоків АЕС

Робота шести енергоблоків-"тисячників", які знаходяться на окупованій Запорізькій АЕС, зупинена російськими загарбниками, сказали в Енергоатомі.

Фахівці відремонтували ще один енергоблок АЕС і запустили його роботу / УНІАН

В Україні на повну потужність запустили всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які знаходяться на контрольованих територіях. Після ремонту підключено останній енергоблок-"тисячник". Країна отримала додаткові 1000 мегават-годин електроенергія. Про це заявили в державній компанії Енергоатом.

У пресслужбі Енергоатому повідомили, що 13 грудня після завершення ремонтних робіт вдалося усунути наслідки російських ракетних обстрілів і запустити останній енергоблок-"тисячник".

"Сьогодні, 13 грудня 2022 року, о 01:09 підключили до електромережі останній енергоблок-"тисячник" "Енергоатому" (потужністю 1000 МВт), триває набір потужності. Непростий ремонт щодо усунення пошкоджень, отриманих внаслідок обстрілів України 23 листопада 2022 року завершено. Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт-год електроенергії", - зазначили в компанії.

Тепер на повну потужність працюють всі 9 енергетичних блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють задля забезпечення потреб населення та економіки країни", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому ще 6 енергоблоків-"тисячників", які перебувають на території тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС, не працюють. Загарбники блокують їх запуск.

"Їх включення блокується росіянами. ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України", - підкреслили в Енергоатомі.

Відключення світла в Україні

Журналісти Forbes у своєму матеріалі раніше написали про те, що в уряду України є три сценарії на випадок повного відключення електропостачання в країні. Варіанти запустять, якщо світло будуть відключати на період від 12 годин до 7 діб. Дії влади залежать від того, по яких об'єктах агресор РФ завдасть ударів.

У Київводоканалі попередили, що якщо в Києві не буде світла від 6 до 7 днів, компанії навряд чи вдасться організувати централізоване водопостачання. Людям радять заздалегідь запасатися водою для різних потреб.

В Укренерго заявляли, що енергомережі незабаром можуть перевести на планові графіки відключення електропостачання. Однак таке рішення ухвалять тільки після скорочення дефіциту потужності.

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