"Повинен був щось ляпнути": Сотник пояснив, навіщо Путін образив Зеленського

Російський диктатор ніколи б не посмів прямо в обличчя назвати Зеленського так, як він це зробив на форумі в Санкт-Петербурзі.

https://glavred.net/ukraine/dolzhen-byl-chto-to-lyapnut-sotnik-obyasnil-zachem-putin-oskorbil-zelenskogo-10479856.html Посилання скопійоване

Олександр Сотник пояснив, навіщо Путін назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

На форумі в Санкт-Петербурзі російський диктатор Володимир Путін дозволив собі образити президента України Володимира Зеленського, обізвав його "ганьбою єврейського народу". Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник пояснив в інтерв'ю Главреду, навіщо президент країни-агресора дозволив собі таку витівку.

"Путін повинен був щось ляпнути. Ігноруйте пасажі цього психопата. Не виходить у нього принизити Зеленського, ну, хоча б так. Це вже він перед своїми пацанами хоче когось заочно принизити. Я б подивився, що б він сказав Зеленському, дивлячись в очі. Однак Путін цього не зробить. Навіть Порошенко в очі він не подивиться. Путін взагалі побоїться прямо дивитися в очі українцю", - сказав Сотник.

Журналіст вважає Путіна боягузом. За його словами, якби президент РФ зіткнувся з повномасштабним вторгнення в його країну, то він би просто зник.

"Путін завжди зникає, коли відбуваються катастрофи або якась надзвичайна подія. Його і вдень з вогнем не знайти, стирається гумкою. Це справді дуже боягузлива істота. Воно зважилося на таку війну лише тому, що було впевнене у своїй безкарності. Ці пацани творять свавілля лише в тих випадках, коли відчувають свою безкарність і розуміють, що їм за це нічого не буде", - додав журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Як Путін образив Зеленського на форумі в Санк-Петербурзі

16 червня господар Володимир Путін виступив на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. В ході виступу він образив українського президента Володимира Зеленського, назвавши його "ганьбою єврейського народу".

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним", - зазначив Моше Реувен Асман.

Пізніше і сам президент України Володимир Зеленський відреагував на ганебну заяву диктатора Путіна. В інтерв'ю ВВС він назвав Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера.

"Начебто він (Путін, - ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера... Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

Інші новини: