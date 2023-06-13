"Довго кричала "Давид!", потім і сама згоріла…": деталі загибелі вчительки у Кривому Розі

Оксана Епельман була вчителькою-асистенткою і займалась з особливими дітьми. Вона загинула зі своїм чоловіком, коли російська ракета влучила у їхній будинок.

https://glavred.net/ukraine/dolgo-krichala-david-potom-i-sama-sgorela-detali-gibeli-uchitelnicy-v-krivom-roge-10477783.html Посилання скопійоване

Оксана і Давид Епельмани загинули внаслідок ракетного удар РФ по Кривому Рогу/ Facebook, Дніпропетровська ОВА, ua.depositphotos.com

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу у ніч на 13 червня загинули 11 людей, ще 34 людини постраждали. Зокрема, четверо людей загинули внаслідок влучання ракети у 5-поверхівку, серед них – подружжя 22-річних Оксани і Давида Епельманів.

Оксана Епельман працювала вчителькою-асистенткою, займалась з особливими дітьми. Вони з Давидом одружилися лише рік тому, мріяли про дитину і будували багато спільних планів. Про загиблу вчительку розповіла керівниця Криворізької гімназії №108, яка виконує обов’язки директора, Людмила Стешина, повідомляє ТСН.ua.

"У них молода сім’я. Оксана тільки в тому році закінчила магістратуру, була дуже перспективною, мала дуже багато планів. Її дуже любили діти. Вона була вчителькою англійської мови та початкових класів, працювала вчителькою-асистенткою. Займалась з особливими дітками, про неї дуже гарно відгукувались батьки учнів. У нашому закладі вона працювала лише перший рік…У дітей очі горіли від радості, коли вони бачили її", – сказала керівниця гімназії.

Стешина наголосила, що Оксана була дуже доброю і небайдужою людиною, вони з чоловіком часто приходили допомагати плести маскувальні сітки для українських військових.

Також керівниця гімназії розповіла жахливі подробиці про загибель подружжя. За словами Стешиної, стало відомо, що першим загинув чоловік, а потім дружина.

"Є інформація, що першим загинув її чоловік, а вона ще довго кричала, вигукуючи "Давид! Давид!". Потім згоріла і вона. Їх винесли в мішках…", – розповіла Людмила Стешина.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У ніч на 13 червня країна-агресорка Росія атакувала ракетами місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Один із ворожих ударів припав у багатоквартирний п'ятиповерховий житловий будинок, ще один "приліт" був у продуктовий склад.

Станом на 16:47 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 11 загиблих, четверо з них загинули від удару по п’ятиповерхівці. Постраждали 43 людини.

Повідомлялося, що серед 11 загиблих – вчитель молодших класів. Пізніше стало відомо, що загиблими були 22-річні Давид і Ксенія Епельмани. Вони одружилась минулого року та мріяли про дітей. Ксенія та Давид жили на першому поверсі 5-поверхового будинку. Саме біля їхньої квартири влучила російська ракета.

Мешканці зруйнованої багатоповерхівки розповіли про момент удару і як їм вдалося врятуватися. Люди вискакували на вулицю роздягненими з дітьми, хтось спускався балконами, а хтось прокинувся у крові.

Дивіться відео з кадрами перших хвилин після ракетного удару по будинку в Кривому Розі:

Читайте також: