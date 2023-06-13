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"Ми прокинулися в крові, лізли балконами": очевидці розповіли про удар по Кривому Рогу

Альона Вороніна
13 червня 2023, 18:02 оновлено 13 червня, 18:07
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Одна з мешканок зруйнованого будинку розповіла, що люди бігли роздягнені і несли голих дітей, яких не встигли одягнути.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Очевидці розповіли про удар по Кривому Рогу/ колаж: Главред, фото: скрін, Дніпропетровська ОВА

У ніч на 13 червня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Загарбники влучили по житловій 5-поверхівці та продуктовому складу. Станом на цей час відомо про 11 загиблих і 34 постраждалих. Мешканці зруйнованої багатоповерхівки розповіли про момент удару і як їм вдалося врятуватися.

Очевидець подій Артем, який проживав у зруйнованому будинку, розповів, що вони з другом прокинулися у крові.

"Прокинулися, всі у крові. Уламки уже розлетілися. Це добре, що в очі не потрапило. Мені уламок лише у спину потрапив, товаришу теж. Нам рани обробили. Слава Богу, все нормально", – сказав чоловік у коментарі журналістам.

Артему з товаришем довелося вибиратися із пастки балконами, тому що двері були заблоковані. Поки вони спускалися вниз, то допомогли врятувати сім’ю з маленькою дитиною.

"Спочатку був перший вибух, потім наче як другий вибух. Я кажу – давай, треба щось робити, треба бігти. А бігти немає куди, тому що двері заблоковані. От ми через балкон і спустилися. Ми з третього поверху почали спускатися по балкону. Залізли на другий поверх, також на балкон. Там була сім’я – хлопець, дружина і маленька дитина. Ми дитину першочергово чим можна обв’язали, спустили її на перший поверх, також дружину, і потім самі евакуювалися", – розповів чоловік, йдеться у сюжеті "Суспільне Новини".

Ракетный удар по Кривому Рогу
Артем прокинувся у крові/ скрін

Очевидиця Віра пригадує, що спочатку почула звук, потім побачила заграву, і після цього відчула вибухову хвилю.

"Я сіла в коридорі. Почалася паніка, сусідка постукала. Вийшли в коридор – а там все горить, палає. Люди кричать, з балконів стрибають", – розповіла Віра.

Очевидиця ракетного удару Олена разом зі своїм чоловіком спали вдома, коли почули сильний звук ракети. Після цього у їхній квартирі посипалося скло.

"Почула звук, як летить. Посипалося скло. Потім звук такий страшний, що нестерпно. Я кричу – дід, дід. А він не відкликається. Я потихенько піднялася, і він звідти. Дивлюся, тримає пальця, і на нозі скло його напевно зачепило", – каже Олена.

Жителька зруйнованого будинку Тетяна розповіла, що люди вискакували на вулицю роздягнені і з голими дітьми, яких не встигли одягнути.

"Коли ми вибралися з-під завалів, перше, що я побачила – це люди, які повискакували голі, з голими дітьми. І з сусідніх будинків, де теж усе повилітало, вискакували люди. Виносили капці, халати, воду, ковдри діткам… "Чим вам допомогти? Яку вам допомогу надати? Ходіть до нас". Ось такі у нас люди", – сказала Тетяна у коментарі Deutsche Welle.

Ракетный удар по Кривому Рогу
Тетяна вибралася з-під завалів і побачила, що люди вискакують зі зруйнованого будинку голими/ скрін

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У ніч на 13 червня країна-агресорка Росія атакувала ракетами місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Один із ворожих ударів припав у багатоквартирний п'ятиповерховий житловий будинок, ще один "приліт" був у продуктовий склад.

Станом на 16:47 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв про 11 загиблих, четверо з них загинули від удару по п’ятиповерхівці. Постраждали 43 людини.

Повідомлялося, що серед 11 загиблих – вчитель молодших класів з дружиною. Пізніше стало відомо, що загиблими були 22-річні Давид і Ксенія Епельмани. Вони одружилась минулого року та мріяли про дітей. Ксенія та Давид жили на першому поверсі 5-поверхового будинку. Саме біля їхньої квартири влучила російська ракета.

Дивіться відео з кадрами перших хвилин після ракетного удару по будинку в Кривому Розі:

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