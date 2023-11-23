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В Україні галопом скачуть ціни на продукти: що буде з ними вже скоро

Дмитро Відоменко
23 листопада 2023, 14:19оновлено 23 листопада, 15:12
У жовтні 2023 року середні споживчі ціни на продукти харчування зросли на 1%, припинивши тим самим своє зниження, яке тривало з липня.
ціни на продукти
Як кажуть експерти, в Україні найбільше зросли ціни на овочі (+14,0%) / колаж Главред, фото Рixabay, УНІАН

У жовтні нинішнього року середні споживчі ціни на продукти харчування зросли на 1% (до цього вони поступово знижувалися з липня). Як кажуть експерти організації "Інститут аграрної економіки", надалі продукти дорожчатимуть, але не надто швидко.

Найбільше зросли ціни на овочі (+14,0%), яйця (+10,1%) та молоко (+2,1%). У той же час по значній частині продуктів харчування - близько половини найменувань, які відстежує Держстатом - ціни в жовтні знизилися. Тобто, вплив надходження продукції врожаю нинішнього року на споживчі ціни триває.

Зокрема, близько на 14% знизилися ціни на моркву, на 11,9% - на гречану крупу, на 8,7% - на яблука, на 7,2% - на картоплю, на 2,2% - на цукор.

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Як кажуть експерти, загальне подорожчання овочів на тлі продовження падіння цін на продукцію "борщового набору" відбулося, швидше за все, за рахунок надходження овочів закритого грунту.

"Подальшу динаміку споживчих цін із завершенням сезону збору та переробки сільськогосподарської продукції можна оцінювати як зростаючу, проте різкого зростання по продуктах харчування поки не прогнозується", ‒ такий прогноз дає директор інституту академік НААН Юрій Лупенко.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозував, що до кінця грудня ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз зростатимуть ще швидше, ніж у попередні місяці. Про це повідомив Національний банк України в Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

Також, зниження вартості яєць українцям радять не чекати вже до весни, попереджає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. За найбільш песимістичними прогнозами, ціни на яйця взимку можуть повернутися до рекордному рівню минулого року - 75 грн за десяток.

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ціни на продукти гроші
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