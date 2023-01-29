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"Росія - ніхто і звати її ніяк": аналітик пояснив цілі США у війні в Україні

29 січня 2023, 14:15
США хочуть, щоб агресія з боку Росії припинилася, і ця країна зайняла те місце в світі, на яке заслуговує.
Олександр Кочетков
Олександр Кочетков назвав цілі США у війні в Україні / Фото УНІАН

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив в інтерв'ю Главреду, які цілі щодо Росії переслідують США у війні, яку Кремль розв'язав на території України.

"Розповіді про те, що США хочуть змусити Росію виступати на їхньому боці проти Китаю, – це вигадка тих, хто не в своєму розумі. Російські пропагандисти вишукують раціональне пояснення власної неспровокованої агресії: то на них напали, то їх хочуть використовувати проти Китаю, то хтось зазіхає на їхні корисні копалини, то хтось хоче захопити їхні території. У сучасному світі не потрібні ні території, ні корисні копалини – сьогодні понад усе цінуються стабільність, обов'язковість, прозорість і передбачуваність у відносинах, а також спільна робота над загальносвітовими проблемами", - сказав Кочетков.

За словами аналітика, США хочуть, щоб агресія з боку Росії припинилася, і ця країна зайняла те місце в світі, на яке заслуговує. При цьому, економічні можливості РФ невеликі - 3,2% світового ВВП в кращі часи, причому половину цих грошей становили гроші за енергоносії, а не високотехнологічна продукція.

"Одним словом, Росія - ніхто та звати її ніяк. І не з нею лідерам провідних країн говорити про долі світу. Росії краще займатися своїми проблемами, газифікувати села серед Сибіру, наприклад. Ось чого хочуть від Росії США", - сказав Кочетков.

Аналітик додав, що США хочуть, щоб Росія припинила загрожувати світу ядерним апокаліпсисом.

"Потрібно, щоб Росія стала передбачуваною та неагресивною. Найкращий варіант, про який мріють Штати – сценарій розпаду Росії за прикладом Радянського Союзу. Йдеться про поступовий розпад під контролем світової спільноти, а для цього спочатку потрібно, щоб у Росії виникли економічні складнощі у зв'язку з військовою поразкою, щоб вона відмовилася від ядерної зброї та розпалася на 20 з гаком шматків. Ось чого хотіли б США", - пояснив він.

Кочетков уточнив, що немає алгоритму реалізації цього плану.

"Україна знаходиться на вістрі того інструменту, за допомогою якого реалізується ця мета щодо Росії, тому нам складніше, ніж іншим", - додав він.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Як повідомляв Главред, експерт і полковник запасу Олег Жданов прогнозує, що при песимістичному сценарії війна може затягнутися ще щонайменше на рік. Володимир Путін поки здатний вести якусь війну затяжного характеру.

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що Захід сьогодні не готовий до повного розгрому Російської Федерації. Як зазначив генерал, у Росії надпотужний ядерний потенціал, який може загрожувати всьому світу.

Інші новини:

війна в Україні Олександр Кочетков новини України війна Росії та України
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