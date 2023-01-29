"Росія - ніхто і звати її ніяк": аналітик пояснив цілі США у війні в Україні

США хочуть, щоб агресія з боку Росії припинилася, і ця країна зайняла те місце в світі, на яке заслуговує.

Олександр Кочетков назвав цілі США у війні в Україні / Фото УНІАН

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив в інтерв'ю Главреду, які цілі щодо Росії переслідують США у війні, яку Кремль розв'язав на території України.

"Розповіді про те, що США хочуть змусити Росію виступати на їхньому боці проти Китаю, – це вигадка тих, хто не в своєму розумі. Російські пропагандисти вишукують раціональне пояснення власної неспровокованої агресії: то на них напали, то їх хочуть використовувати проти Китаю, то хтось зазіхає на їхні корисні копалини, то хтось хоче захопити їхні території. У сучасному світі не потрібні ні території, ні корисні копалини – сьогодні понад усе цінуються стабільність, обов'язковість, прозорість і передбачуваність у відносинах, а також спільна робота над загальносвітовими проблемами", - сказав Кочетков.

За словами аналітика, США хочуть, щоб агресія з боку Росії припинилася, і ця країна зайняла те місце в світі, на яке заслуговує. При цьому, економічні можливості РФ невеликі - 3,2% світового ВВП в кращі часи, причому половину цих грошей становили гроші за енергоносії, а не високотехнологічна продукція.

"Одним словом, Росія - ніхто та звати її ніяк. І не з нею лідерам провідних країн говорити про долі світу. Росії краще займатися своїми проблемами, газифікувати села серед Сибіру, наприклад. Ось чого хочуть від Росії США", - сказав Кочетков.

Аналітик додав, що США хочуть, щоб Росія припинила загрожувати світу ядерним апокаліпсисом.

"Потрібно, щоб Росія стала передбачуваною та неагресивною. Найкращий варіант, про який мріють Штати – сценарій розпаду Росії за прикладом Радянського Союзу. Йдеться про поступовий розпад під контролем світової спільноти, а для цього спочатку потрібно, щоб у Росії виникли економічні складнощі у зв'язку з військовою поразкою, щоб вона відмовилася від ядерної зброї та розпалася на 20 з гаком шматків. Ось чого хотіли б США", - пояснив він.

Кочетков уточнив, що немає алгоритму реалізації цього плану.

"Україна знаходиться на вістрі того інструменту, за допомогою якого реалізується ця мета щодо Росії, тому нам складніше, ніж іншим", - додав він.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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