Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не хоче воювати на території Росії, оскільки українці та їх життя є пріоритетом для української влади.

"Для мене Путін - ніхто": Зеленський зробив жорстку заяву / Колаж фото УНІАН

Український президент Володимир Зеленський заявив, що йому нецікаві переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

При цьому Зеленський підкреслив − Москва нібито просить миру, але атакує Україну ракетами.

"Мені це не цікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити [...]. Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії [...]. Після повномасштабного вторгнення для мене Путін − ніхто", - заявив президент України.

При цьому він підкреслив, що Україна не хоче воювати на території Росії, оскільки українці та їх життя є пріоритетом для української влади.

"Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російський опозиціонер Марк Фейгін заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін швидше за все живий, однак він напевно використовує двійників. Чутки про смерть Володимира Путіна пов'язані з тим, що останнім часом він ізолювався, вважає Фейгін.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що після програшу Росією війни є кілька сценаріїв розвитку подій в РФ. До влади може прийти коаліція, яка політично або фізично усуне російського диктатора Володимира Путіна, а потім буде вести переговори із Заходом і Україною. Ці люди можуть обговорювати вихід РФ з війни зі сплатою компенсацій Україні.

Пізніше про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Інші новини: