Десятки тисяч: секретар РНБО Данилов розповів, скільки планується призвати резервістів до ЗСУ

Олексій Данилов / УНІАН

Влада України має можливість закликати як мінімум 36 тисяч резервістів у ЗСУ у разі нападу Російської Федерації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу 23 лютого.

"Що стосується резервістів. Число їх на сьогоднішній день становитиме 36 000 чоловік. Це люди, які в переважній більшості пройшли фронт, вони розуміють, про що йде мова", ‒ говорить чиновник.

Секретар РНБО також зазначив, що у разі вторгнення одразу введуть воєнний стан і проінформують про це широку українську громадськість.

Говорячи про загальну мобілізацію, Данилов підкреслив, що таке рішення буде прийматися владою окремо. І на сьогоднішній день такого рішення з цього приводу немає.

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Призов резервістів до ЗСУ через російську загрозу

Увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

"Щодо безпеки і оборони. На сьогоднішній день немає необхідності в загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про призов резервістів в особливий період.

Наголошую: йдеться виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність української армії до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - сказав він.