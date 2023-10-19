"Денацифікувати" Україну: співробітник ТЦК виправдовував окупантів, за що поплатився

Співробітник ТЦК в Черкаській області опинився за ґратами через заклик до знищення України окупантами.

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Співробітник СБУ закликав денацифікувати Україну і знищити бандерівців / Колаж: Главред, фото: СБУ, УНІАН

У Черкаській області співробітник ТЦК активно агітував підтримувати політику Кремля і заперечував збройну агресію РФ. Про це повідомляє СБУ в Черкаській області.

З самого початку повномасштабного вторгнення він займався проросійською агітацією. Співробітник ТЦК планував перейти на бік окупантів у разі захоплення регіону. Він закликав "денацифікувати" Україну і знищити "бандерівців".

Такі заяви він робив серед власного оточення і співробітників по роботі. Він взагалі заперечував причетність окупантів до злочинів у Бучі, виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних.

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"Перший тост - за перемогу. І завжди вставляю - за нашу перемогу. І тут "бандерівців" так коробить. До кінця року дотягну (на роботі в ТЦК – Главред). Далі наші (росіяни - Главред) прийдуть, звільнятися не треба буде", — говорив зрадник в телефонній розмові.

Його викрили минулого року. Вже стало відомо про те, що співробітника ТЦК засудили до двох років позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, СБУ викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів-30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Нещодавно у Херсоні затримали зрадницю України, яка шпигувала і допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Місцева жителька з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога.

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