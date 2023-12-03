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"День перемоги України постійно відтерміновується": експерт назвав причину

Альона Вороніна
3 грудня 2023, 16:41
Рівень підтримки України зріс, але цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти. Чим менше уваги до нашої держави, тим далі відкладається наша перемога.
Украинские военные, Георгий Тука
Чим менша увага до України, тим більше відтерміновується перемога/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Нинішній рівень підтримки України Заходом достатній лише для того, щоб українці могли просто стримувати країну-агресорку Росію, але недостатній для нашої перемоги у війні. Чим менше уваги та допомоги ми будемо отримувати, тим більше буде відтерміновуватися день перемоги.

Наша перемога може швидше наближатися, якщо наступного року ми отримаємо необхідні види озброєння. Про це сказав колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час чату на Главреді.

"На сьогоднішній день рівень підтримки нас Заходом, звісно, зріс, у порівнянні з 2022 роком, але він не є достатнім для того, щоб Україна могла перемогти. Він зараз коливається на тому рівні, щоб Україна могла просто стримувати ворога. Для перемоги цього недостатньо. Я би дуже хотів вірити, що наступного року ми отримаємо ті види озброєння, які дозволять реалізувати план звільнення території нашої країни", – зазначив Тука.

Він зазначив, що спочатку здавалося, що питання надання Україні винищувачів F-16 вирішиться за тиждень-два, але отримання цих літаків постійно відсувалося у часі. І так триває уже пів року.

"Зараз розпочатий процес навчання пілотів, але й він може тривати до півроку. Величезна проблема виявилася не в майстерності наших льотчиків, а в їхньому поганому знанні англійської мови, а також у майже нульовому рівні знання англійської мови у того персоналу, який буде обслуговувати ці літаки. На жаль, це дуже гальмує процес", – розповів Тука.

За його словами, чим менше підтримки і допомоги буде отримувати Україна, тим на довший час буде відтерміновуватися наша перемога.

"Хотілося б вірити, що наступного року нам вдасться реалізувати всі наші прагнення. Але мусимо зважати на ті турбулентні процеси, які зараз розпочалися у США, на події, які зараз розгортаються на Близькому Сході, а також не виключаю, що росіянам вдасться роздмухати ще одне вогнище війни на планеті. Все це відволікає увагу від звільнення територій України та ресурсну допомогу. Чим менша увага і чим менша допомога, тим нам важче, і тим більше відтерміновується день перемоги", – підсумував Тука.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів про загрозу Третьої світової. За його словами, якщо Україні разом із західними партнерами, які постачають озброєння, не вдасться розбити російську армію, то розпочнеться Третя світова війна.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна перейшла на новий етап війни і назвав три ключових рішення. Україна і Захід повинні чітко визначити цілі у війні, потрібно ухвалити робочі механізми, які знизять можливості Росії, вважає Подоляк.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога. Йде війна на виснаження, Україні треба допомогти досягти своїх цілей на полі бою, сказав генеральний Столтенберг.

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війна в Україні Георгій Тука вторгнення Росії
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