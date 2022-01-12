Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей

В Україні за добу "замінували" 600 обєктів / на фото: перевірка в аеропорту "Бориспіль", Поліція Київщини

В Україні сьогодні бум псевдомінувань – за добу поліція отримала 9 неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах держави.

Правоохоронці перевіряють усі такі виклики, на цей час жоден із них не підтвердився. Про це розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко, зазначається на сайті МВС.

"Наразі ми з’ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 таких повідомлення. Затримано дев’ятьох зловмисників у дев’яти областях держави, зокрема у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі", – розповів Клименко.

За його словами, за минулу добу лише у Києві правоохоронці перевірили 350 шкіл. Повідомлення про їх мінування поліції надходили по телефону і на пошту. Він наголосив, що поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування, щоб не наражати на небезпеку людей.

Клименко розповів, що порушники мають різні мотиви для такого вчинку. Дехто повідомляє про псевдомінування у стані алкогольного сп’яніння, у деяких випадках телефонують люди, які, як виявляється потім, мають певні проблеми із психікою. 10% таких "мінувань" припадає на повідомлення від підлітків.

Реклама

Водночас часто такі повідомлення надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, зазначає глава Нацполіції.

"Ми розглядаємо кожен такий виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян на для нас на першому місці! Вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи НПУ несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування", – наголосив очільник правоохоронного відомства.

Клименко також закликав керівників шкіл та інших закладів встановлювати камери відеоспостереження. Він каже, що у такому випадку поліцейським буде легше реагувати на "мінування".

Що "замінували" в Україні 12 січня

У центрі Києва закривали для перевірки через "мінування" чотири станції метро, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен". Усі станції уже працюють у звичному режимі – на жоднй з них не знайшли вибухівки.

Також довелося перевірити аеропорти "Бориспіль" і аеропорт "Київ" у Жулянах.

Правоохоронці перевірили аеропорт "Бориспіль" / Поліція Київської області

У Львові і Черкасах припинили навчання в усіх школах через "мінування". Про це повідомляла поліція Львівської і Черкаської областей.

В Одесі замінували головну ялинку

В Одесі повідомили про замінування головної новорічної ялинки, повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Поліції надійшло повідомлення, що вибух може статися на вулиці Дерибасівській, 1, де і розташована ялинка.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи перевірили територію – вибухівки там не було виявлено.

Перевірка головної ялинки Одеси / Поліція Одеської області

Що загрожує псевдомінерам

За фейкові повідомлення про мінування порушникам загрожує ув’язнення на строк від 2 до 6 років. Якщо ж такий вчинок був не першим або спричинив тяжкі наслідки – порушники можуть потрапили за ґрати на строк від 4 до 8 років. Це передбачено у статті 259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні через повідомлення про мінування перевірили усі школи у Києві. Ще за день до цього, ввечері 10 січня, у Харкові з’явилася інформація про нібито мінування 11 торгових центрів і супермаркетів.

Раніше повідомлялося, що в Одеської області копи знайшли шестикласника, який зробив неправдиву заяву про замінування магазину в ТЦ. Через буквально годину після перевірки приміщення правоохоронці з'ясували, що в поліцію дзвонив 12-річний хлопчик. Він зізнався, що хотів подивитися, як працюватимуть спецслужби.

Вас також може зацікавити: