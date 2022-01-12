УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей

12 січня 2022, 20:30

Псевдомінерам загрожує ув’язнення терміном до 6 років.

В Україні за добу "замінували" 600 обєктів / на фото: перевірка в аеропорту "Бориспіль", Поліція Київщини

В Україні сьогодні бум псевдомінувань – за добу поліція отримала 9 неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах держави.

Правоохоронці перевіряють усі такі виклики, на цей час жоден із них не підтвердився. Про це розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко, зазначається на сайті МВС.

"Наразі ми з’ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 таких повідомлення. Затримано дев’ятьох зловмисників у дев’яти областях держави, зокрема у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі", – розповів Клименко.

За його словами, за минулу добу лише у Києві правоохоронці перевірили 350 шкіл. Повідомлення про їх мінування поліції надходили по телефону і на пошту. Він наголосив, що поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування, щоб не наражати на небезпеку людей.

Клименко розповів, що порушники мають різні мотиви для такого вчинку. Дехто повідомляє про псевдомінування у стані алкогольного сп’яніння, у деяких випадках телефонують люди, які, як виявляється потім, мають певні проблеми із психікою. 10% таких "мінувань" припадає на повідомлення від підлітків.

Реклама

Водночас часто такі повідомлення надходять із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, зазначає глава Нацполіції.

"Ми розглядаємо кожен такий виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян на для нас на першому місці! Вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи НПУ несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування", – наголосив очільник правоохоронного відомства.

Клименко також закликав керівників шкіл та інших закладів встановлювати камери відеоспостереження. Він каже, що у такому випадку поліцейським буде легше реагувати на "мінування".

Що "замінували" в Україні 12 січня

У центрі Києва закривали для перевірки через "мінування" чотири станції метро, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен". Усі станції уже працюють у звичному режимі – на жоднй з них не знайшли вибухівки.

Також довелося перевірити аеропорти "Бориспіль" і аеропорт "Київ" у Жулянах.

Правоохоронці перевірили аеропорт "Бориспіль" / Поліція Київської області

У Львові і Черкасах припинили навчання в усіх школах через "мінування". Про це повідомляла поліція Львівської і Черкаської областей.

В Одесі замінували головну ялинку

В Одесі повідомили про замінування головної новорічної ялинки, повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Поліції надійшло повідомлення, що вибух може статися на вулиці Дерибасівській, 1, де і розташована ялинка.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи перевірили територію – вибухівки там не було виявлено.

Перевірка головної ялинки Одеси / Поліція Одеської області

Що загрожує псевдомінерам

За фейкові повідомлення про мінування порушникам загрожує ув’язнення на строк від 2 до 6 років. Якщо ж такий вчинок був не першим або спричинив тяжкі наслідки – порушники можуть потрапили за ґрати на строк від 4 до 8 років. Це передбачено у статті 259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні через повідомлення про мінування перевірили усі школи у Києві. Ще за день до цього, ввечері 10 січня, у Харкові з’явилася інформація про нібито мінування 11 торгових центрів і супермаркетів.

Раніше повідомлялося, що в Одеської області копи знайшли шестикласника, який зробив неправдиву заяву про замінування магазину в ТЦ. Через буквально годину після перевірки приміщення правоохоронці з'ясували, що в поліцію дзвонив 12-річний хлопчик. Він зізнався, що хотів подивитися, як працюватимуть спецслужби.

Вас також може зацікавити:

viber
мінування Національна поліція новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в біду 80 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій девальвації80 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій девальвації Комаровський розкрив два головні секрети довголіттяКомаровський розкрив два головні секрети довголіття Найсмачніший французький сніданок за 10 хвилин: готувати дуже швидкоНайсмачніший французький сніданок за 10 хвилин: готувати дуже швидко Зірка фільму Іван Васильович змінює професію потрапив до реанімаціїЗірка фільму Іван Васильович змінює професію потрапив до реанімації
21:31

"Відпочили" за 80 тис. грн: у готелі в Карпатах побили туристів через зауваження про сніданок

21:01

З'ясувалася умова запровадження нових санкцій США проти Путіна

20:37

Проблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січня

20:33

У ДБР розповіли, коли Порошенку оберуть запобіжний захід та налякали покараннямВідео

20:30

Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей

Реклама
20:29

Загрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуВідео

20:24

У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і мало не померлаВідео

20:23

Нутриціолог назвала топ-4 продукти, які "вбивають" шкіру

20:17

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

20:11

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

20:06

Видерли волосся: під Рівним лікар з матір'ю покусали і побили жінкуВідео

19:47

Леся Нікітюк показала гаряче постільне фото в самих колготках

19:47

До Сенату США внесли нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

19:23

Коли Спаси 2022: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас - дати, заборони і традиції

19:07

Гороскоп на завтра, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

19:05

"Повна деградація" : у Міноборони РФ висловилися про відносини з НАТОВідео

18:56

"Готуйте голови до потужного метеоудару": в Україні різко зміниться погодаВідео

18:33

Можлива агресія Росії: в Держдепі США налякали Путіна

18:31

Даша Астаф'єва показала повністю оголене селфі після душу

18:30

Потужне зміцнення НАТО у Європі і атака РФ на Україну: Альянс попередив Москву про удар у відповідь

Реклама
18:09

В Україні підняли зарплати медикам: коли виплачуватимуть по 20 тисячВідео

18:07

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

17:49

Найсмачніша свинина з чорносливом на Старий Новий рік 2022: простий рецептВідео

17:44

Як Алла Пугачова виглядає в повсякденному житті - показує Максим ГалкінВідео

17:35

Ціни на продукти можуть зрости ще на 20% – радник ЗеленськогоВідео

17:17

Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

16:33

"Велике будівництво" Зеленського береться за розбудову кардіоцентру у Черкасах

16:32

На Волині 13-річний хлопчик загинув через пустощі на льоду

16:03

Летів п'яним і палив у літаку: українка на рейсі з Єгипту до Харкова жорстко провчила пасажираВідео

15:55

В Україну привезли смертельно небезпечні горіхи з ТуреччиниВідео

15:54

Хотів накласти на себе руки в прямому ефірі: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопцяВідео

15:31

Вступ України до НАТО не обговорюється - представник уряду ФРНВідео

15:30

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

15:08

Порошенка хочуть доставити до суду примусово – уже є рішення про затриманняВідео

14:57

Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня

14:49

"Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від КлопотенкаВідео

14:48

При обміні валют сім'я киян залишилась без 1,3 мільйона і бажаної квартириВідео

14:42

Ціни на гречку, яйця, борошно і цукор – під контролем держави: опубліковано рішення КабмінуВідео

14:39

У ВООЗ заявили, що три категорії людей перебувають у групі ризику через ОмікронВідео

14:29

У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку

Реклама
14:04

Відомого актора з Глухаря знайшли мертвим

14:03

Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022

14:00

Біднішаємо з кожним роком: як доходи українців відстають від інфляціїВідео

13:57

Чому Сухий порт Євротерміналу - номер один в Україні? новости компании

13:48

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала, як виглядала в 12 років до титулів і популярності

13:43

У Луганській області на кошти міжнародних інвесторів почнуть "велике будівництво" майже 200 км доріг

13:32

Штраф до 1 700 гривень: українцям доведеться платити за неприбраний снігВідео

13:15

Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідВідео

13:10

Дівчинка плакала від болю, а у школі не надали допомогу: скандал у Одеській області отримав продовженняВідео

12:57

Мережу підкорила вівчарка прикордонників, яка потужно гавкає у відповідь на "Слава Україні"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти