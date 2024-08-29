Ситуація погіршилась: в ЗСУ розповіли, яку частину Часового Яру контролює Росія

Військовий 24 ОМБр зазначив, що ймовірна окупація Часового Яру росіянами дозволить їм отримати тактичну перевагу для подальшого наступу.

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В ЗСУ пояснили наслідки окупації росіянами Часового Яру / Колаж Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупаційні війська продовжують активні бойові дії в межах міста Часів Яр. Станом на зараз, росіяни контролюють майже 40% міста. Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

"На цю мить ворог контролює ту частину міста, яка знаходиться до "Каналу" (мікрорайон міста – ред). Це приблизно 40% міста",– повідомив Полухін.

Він також підкреслив, що захоплення Часового Яру дозволить російській армії отримати тактичну перевагу на висотах, розташованих над Костянтинівкою, Дружківкою та Краматорськом, а також контролювати логістичні шляхи між цими містами.

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За словами військового, місто Часів Яр через бойові дії повністю зруйноване.

Андрій Полухін зазначив, що російські війська залишають після себе лише руїни, як це сталося в Авдіївці та Бахмуті. Ворог не сприймає ці території як свої, просто знищуючи все на своєму шляху, додав представник 24-ї окремої механізованої бригади.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої в Часовому Яру - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, щодня ворог здійснює штурмові дії в районі Часового Яру, намагаючись просунутися вперед, повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков. Він також зазначив, що місто наразі майже повністю зруйноване. Ворог атакує "в лоб" і не припиняє спроб вибити українських захисників із їхніх позицій.

На Покровському напрямку російська армія зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Військовий експерт Павло Нарожний попередив, що якщо не вдасться утримати Покровськ у Донецькій області, то Часів Яр також опиниться під загрозою.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов додав, що російські війська вийшли до каналу у Часовому Яру, і подальші штурми на цьому напрямку призведуть до великих втрат для ворога.

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