Данілов відповів, чи має Україна стосунок до імовірних провокацій на Курській АЕС

Данілов зауважив, що росіянам "з кожним днем все важче і важче тримати своє населення".

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Данілов прокоментував імовірні провокації на Курській АЕС / Колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, Вікіпедія

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував плани росіян провести провокацію на Курській атомній електростанці.

Як зазначив Данілов в ефірі телемарафону, Україна не має жодного відношення до ймовірних провокацій росіян на Курській АЕС.

"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції", - зазначив він. відео дня

Секретар РНБО наголосив, що Україна не виключає будь-якого розвитку подій, але не має до цього жодного відношення.

"Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення і на інші об’єкти, на жодні цивільні об’єкти ми не нападаємо. Ми не знищуємо школи, лікарні, дитячі садочки, тощо", - сказав Данілов.

Водночас він зауважив, що росіянам "з кожним днем все важче і важче тримати своє населення, вони мають постійно знаходитися в напрузі, тому що якщо вони будуть розслаблені, вони почнуть щось думати головою, а так вони постійно їх лякають, постійно здійснюють ті чи інші терористичні акти на території країни".

Як повідомляв Главред, нещодавно Центр нацспротиву повідомив, що російські окупанти планують підірвати Курську атомну електростанцію. В ході цієї провокації вони планують евакуювати людей. Всього евакуювати планують 21-57 тисяч осіб. Враховуючи те, що населення області становить понад 1 мільйон осіб, то Кремль евакуює всього близько 5%.

Нагадаємо, раніше окупанти Росії на енергоблоці Запорізької АЕС влаштували інцидент. На Запорізької атомної електростанції стався інцидент з витоком води з першого контуру реактора до другого. Окупанти почали переводити четвертий енергоблок у стан "холодної зупинки". Радіологічного викиду не було. В Енергоатомі розповіли, що інцидент трапився через порушення цілісності третього парогенератора, який розташовано в герметичній оболонці блоку.

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