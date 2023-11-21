"Ми маємо план": міністр оборони України зробив заяву щодо деокупації територій

Зараз звільнення окупованих територій відбувається згідно з планом, зупинок немає.

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Міністр оборони України зробив заяву щодо деокупації територій/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Міністр оборони Рустем Умєров висловився щодо деокупації українських територій. Він зазначив, що українські військові чітко дотримуються плану щодо звільнення територій нашої держави від російських загарбників.

Про це Умєров заявив під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок, 21 листопада, повідомляє tsn.ua. Він наголосив, що захисники України не зупиняються на шляху до звільнення усіх територій від армії країни-агресорки Росії.

"Щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій у нас є план, і згідно цього плану ми рухаємося. Зупинки немає. Ми продовжуємо", – зазначив Умєров. відео дня

Також він додав, що українські воїни не дадуть загарбникам моменту для перегрупування чи чогось подібного.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Міноборони України розповіли про звільнення топ-генералів. Умєров зазначив, що у питанні зміни українських командувачів рішень не було ухвалено.

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