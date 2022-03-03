ЗСУ щодня знищують 1,5 тисячі окупантів РФ - Арестович

Олексій Арестович / УНІАН

Втрати російських окупантів в ході війни в Україні досягають 1,5 тисяч осіб на добу, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як розповів він в інтерв'ю Сurrenttime, у четвер, 3 березня, противник не просунувся на жодному напрямку.

"Півтори тисячі російських військових гинуть кожну добу. Вони напрацювали за тиждень половину Афганістану (по втратах, - ред.)", - підкреслив він.

Тактику російського командування у війні проти України радник глави ОП назвав безглуздою, адже в Україну нагнали тисячі одиниць техніки, яка заблокувала основні дороги. Тепер ці цілі розстрілюються бійцями ЗСУ, додав Арестович.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.