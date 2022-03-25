Щоб викурити окупантів з України, потрібно ще 1-2 місяці: Арестович пояснив, що буде далі

Украинские военные в Киевской области/ Reuters

Фаза, під час якої українська армія витіснятиме російських загарбників з території України, може тривати приблизно 1-2 місяці.

Проте ця фаза не буде активною – окупанти не наступатимуть, а оборонятимуться і будуть гинути під ударами захисників нашої держави. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Фаза на знищення і витурення їх з території може триватиме ще 1-2 місяці. Проте потрібно розуміти, що це не буде активна фаза. Вони не наступатимуть. Вони будуть оборонятися й гинути під нашими ударами: партизанів, Збройних сил України, місцевої самооборони", – зазначив Арестович.

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Російські орки намагатимуться утримувати ті міста, які їм вдалося захопити. І вони пробуватимуть це робити, не лише обороняючись від захисників України, а й політичними методами. Так, Арестович прогнозує, що окупанти будуть намагатися проголошувати різні "республіки", приєднувати їх до Росії тощо.

Раніше повідомлялося, що керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за п'ять днів, а всю Україну – за два тижні. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times описало чотири найбільш реалістичні варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення. Опираючись на прогнози західних експертів, у виданні стверджують, що у трьох з чотирьох випадків ситуація передбачатиме дипломатичне втручання у тому чи іншому вигляді.

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