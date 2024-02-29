"Вже йдуть бої в межах села": РФ захоплює два населених пункти на Донбасі

Захисники України щосили стримують російських загарбників під Бахмутом.

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РФ захоплює два населених пункти на Донбасі / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

На Бахмутському напрямку окупанти роблять спроби окупувати і захопити Іванівське і Богданівку. Зараз там ведуться бої. Про це повідомив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, пише ТСН.

За словами Євлаша, на цьому напрямку фронту проводяться всі інженерні та фортифікаційні заходи, які необхідні для стримування загарбників.

При цьому, начальник ОСУВ повідомив, що ворог продовжує тиснути і просуватися в район населеного пункту Іванівка і Богданівка.

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"Там вже йдуть бої в межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви. Крім того, постійно завдає свої удари дронами-камікадзе, такими як "Ланцет", коригує свою артилерію за допомогою таких дронів як "залу" і "Орлан", і також активно застосовує FPV-дрони", - сказав Євлаш.

До того ж, росіяни активно використовують штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади, також протягом доби на Бахмутському напрямку ворог здійснив близько 700 обстрілів.

Штурмові загони " Шторм-Z" Це штрафні батальйони, підрозділи "другого сорту". Спочатку вони формувалися з колишніх ув'язнених силовиків, але з весни 2023 року загони фактично укомплектовані засудженими і військовослужбовцями, які перебувають на дисциплінарних стягненнях. Пізніше туди стали потрапляти провинилися солдати, Спіймані на вживанні наркотиків і алкоголю, а також ті, хто відмовлявся виконувати накази. За даними видання "важливі історії" та інших джерел, російське Міноборони щонайменше з вересня 2022 року слідом за ПВК Вагнера почало вербувати в'язнів на війну з Україною. За відомостями видання, Міноборони РФ створювало Спецзагін "Шторм", основу якого повинні були скласти засуджені екс-співробітники силових відомств, а вербування проводилося в" червоних" зонах. Згідно з джерелами журналістів, адміністрації колоній чинили тиск на ув'язнених, вимагаючи від них погодитися на пропозицію Міноборони. Вербувальники з Міноборони відвідали, в тому числі, колонії Сибіру і Далекого Сходу. Основні завдання "спецконтингенту" - штурмові дії в міській забудові і на складній місцевості. На підготовку ув'язнених до війни йде 10-15 діб.

Покинути поле бою ув'язнений може тільки в разі важкого поранення або смерті.

Медична допомога "спецконтингенту "покладається тільки"в обсязі само - і взаємодопомоги".

Трупи загиблих ув'язнених у моргах необхідно зберігати окремо від трупів військовослужбовців ЗС РФ.

Командирам загонів дозволено створювати загороджувальні загони і конвої з військової поліції для бійців з числа засуджених. Дозволено розстрілювати тих, хто спробує втекти з поля бою

Після закінчення контракту слід акт про помилування, потім "доброволець" може укласти новий контракт або "своїми силами" повернутися в Росію.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська, ймовірно, мають намір скористатися відсутністю добре захищених позицій в українських військових на Авдіївському напрямку і збільшити інтенсивність атак. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 лютого в Twitter.

Також, російські війська в ході штурмових операцій на Куп'янському напрямку намагаються створити плацдарм для майбутнього просування до річки Оскол і для наступу на Куп'янськ. Окупанти перекидають свої головні сили і резерви, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

Крім цього, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховой повідомив, що Росія готує новий наступ у Запорізькій області і зосередила там ще більше військових, ніж на Авдіївському напрямку. Загрозу наступу на цьому напрямку оцінив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

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