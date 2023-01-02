"Що таке 600 осіб для РФ": росіяни цинічно відреагували на удар ЗСУ по окупантах у Макіївці

Фотографії з Макіївки були зроблені супутником компанії Planet Labs.

Макіївка вибух / скріншот

У ніч на 1 січня українські військові завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці Донецької області.

В Twitter OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого в результаті удару ПТУ в Макіївці Донецької області, в якому була облаштована база окупантів.

Фотографії зроблені супутником компанії Planet Labs.

Супутникові знімки з Макіївки / Бенджамін Пітет

Згідно з опублікованими кадрами, будівля училища в результаті ракетного удару повністю зруйнована, а частина уламків будівлі обсипалися на дорогу, яка веде до ПТУ.

А ось росіяни цинічно відреагували на новину про ліквідацію своєї армії.

Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо

1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 окупантів.

За неперевіреною інформацією, щонайменше, половина з них загинула.

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