"Що таке 600 осіб для РФ": росіяни цинічно відреагували на удар ЗСУ по окупантах у Макіївці

У ніч на 1 січня українські військові завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці Донецької області.
В Twitter OSINT-розслідувач Бенджамін Пітет опублікував супутникові знімки зруйнованого в результаті удару ПТУ в Макіївці Донецької області, в якому була облаштована база окупантів.
Фотографії зроблені супутником компанії Planet Labs.
Згідно з опублікованими кадрами, будівля училища в результаті ракетного удару повністю зруйнована, а частина уламків будівлі обсипалися на дорогу, яка веде до ПТУ.
А ось росіяни цинічно відреагували на новину про ліквідацію своєї армії.
Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо
1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.
Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 окупантів.
За неперевіреною інформацією, щонайменше, половина з них загинула.
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