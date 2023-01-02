Знищено техніку та боєкомплект, загиблих - сотні: Гіркін розкрив деталі "бавовни" у Макіївці

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області в ніч на 1 січня 2023 року. Він не став уточнювати, який підрозділ армії РФ розташовувався в будівлі ПТУ №19, з якого окупанти зробили казарму, але зазначив, що він в основному складався з мобілізованих росіян.
За словами Гіркіна, в будівлі був розташований склад боєприпасів - він повністю знищений.
"Знищена також практично вся військова техніка, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування", - написав військовий злочинець у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що за кількістю жертв серед окупантів досі остаточних цифр немає, оскільки безліч з них вважаються зниклими безвісти – залишилися під завалами.
"У будь-якому випадку, рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень (приблизні цифри "200-х" є, але я їх не стану озвучувати)", - сказав Гіркін.
Він додав, мовляв, його попереджали, що "подібне може повторитися в будь-який момент", оскільки це не єдине надзвичайно щільне розташування особового складу і техніки ЗС РФ в зоні ураження ракет HIMARS.
"І так, це не перший такий випадок. Минулого року таких було теж чимало. Хоча, як правило, все ж таки з меншою кількістю жертв. Але наші генерали не піддаються навчанню в принципі, хоча самі – після літніх "погромів штабів" – вважають за краще триматися подалі від розташування ввірених військ, поза радіусом ураження ракет", – заявив російський терорист.
Як повідомляв Главред, в ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і поранено 300 окупантів.
Величезні втрати окупантів у Макіївці також підтвердили російські пропагандисти.
Нагадаємо, ЗСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників. Удар був нанесений в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктах, розташованих поблизу.
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